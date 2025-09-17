我國為促進臭氧層修復作出重要貢獻

中評社北京9月17日電／據新華社報導，9月16日是國際保護臭氧層日，今年的主題是“從科學走向全球行動”。中國為促進臭氧層修復和應對氣候變化作出了重要貢獻，目前已累計淘汰約62.8萬噸消耗臭氧層物質生產和使用，占發展中國家淘汰量的一半以上，今年年底預計還將實現9萬餘噸的淘汰量。



在生態環境部當天召開的紀念《保護臭氧層維也納公約》締結40周年暨2025年國際保護臭氧層日紀念大會上，生態環境部副部長於會文介紹了上述情況。



他表示，公約簽署40年來，國際社會秉持科學精神和共同但有區別的責任原則，締結並有效實施《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》，團結合作淘汰消耗臭氧層物質，推動臭氧層修復和行業綠色低碳發展。



他同時介紹，根據評估，在全球共同努力下，臭氧層預計將於本世紀中葉恢復到1980年之前的水平。此外，全球締約方通過履行議定書《基加利修正案》，削減氫氟碳化物，預計到本世紀末最多可避免0.5℃的全球升溫。在2024年全球升溫首次突破1.5℃的背景下，這一氣候貢獻尤為關鍵。



據悉，我國自1991年加入《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》，2021年宣布接受議定書《基加利修正案》，加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體管控。於會文說，作為公約和議定書發展歷程中的重要參與方，中國為促進臭氧層修復和應對氣候變化作出了重要貢獻。



聯合國環境規劃署臭氧秘書處執行秘書關惠表示，在全球協同努力之下，99%的消耗臭氧層物質已被淘汰，全球臭氧層正在逐步修復，中國在其中發揮了引領性的作用。



於會文表示，當前，全球履約工作面臨諸多挑戰，中國將持續推進國內國際履約行動。明年7月1日起，中國將在聚氨酯泡沫、擠出聚苯乙烯泡沫和工業領域清洗三個行業，提前3年半時間徹底淘汰含氫氯氟烴的使用。中國還將完善政策體系，創新監管方式，推動行業轉型，深化國際合作，為保護臭氧層、應對氣候變化和推動全球可持續發展作出新貢獻。