交通運輸部部署中秋國慶交通運輸服務保障

中評社北京9月17日電／據新華社報導，記者16日從交通運輸部獲悉，針對今年中秋、國慶假期叠加，全社會人員流動量將大幅增長等情況，交通運輸部近日就統籌做好中秋、國慶假期期間交通運輸安全生產、旅客運輸服務、交通物流保通保暢等工作進行部署。



據交通運輸部有關負責人介紹，各地交通運輸部門將全力抓好交通運輸安全生產工作，對“兩客一危”車輛、高風險路段和橋梁、水上客運、特殊作業、港口危險貨物儲罐等13類重大危險源實施提級管控。加強游船客船安全監管和商漁船碰撞風險防控。加強港口作業、航道安全和工程建設安全監管。



這名負責人表示，在旅客運輸服務保障方面，將加強道路水路客運組織，做好假期客流特徵研判分析，強化重點區域運力投放和應急調度。落實大型郵輪“一船一策”、重點客運航線“一線一策”管理舉措，做好水路客運服務保障。同時，提升運輸服務質量，拓展線上售票渠道，便捷旅客購票乘車乘船。加強重點群體關心關愛，依法依規落實重點群體交通出行優先優待政策。



在保障路網運行方面，這名負責人說，將加強路網運行監測，及時採取措施疏堵保暢。加強出行服務信息發布，引導自駕人員合理選擇出行時間和出行線路。嚴格落實重大節假日免收小客車通行費政策。



為做好惡劣天氣防範應對，這名負責人表示，將加強與氣象等部門會商研判，重點關注強降雨、秋台風、強對流等惡劣天氣情況，及時向社會發布出行提示、向企業發布預警提醒，落實預警“叫應”機制。嚴格落實惡劣天氣下禁限行（航）規定和施工管理要求，堅決防範涉險運輸、冒險作業。



全力做好交通物流保通保暢，這名負責人說，將加強重點樞紐、主要通道運行監測，做好交通物流運行風險分析研判和防範應對。同時，強化重點區域應急運力儲備，加強協調指揮和統籌調度，嚴格執行鮮活農產品運輸“綠色通道”政策，保障重點物資和民生物資運輸安全暢通。