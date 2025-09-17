中國關心下一代工作委員會成立35周年

中評社北京9月17日電／據新華社報導，紀念中國關心下一代工作委員會成立35周年暨全國關心下一代工作表彰大會9月16日至17日在京召開。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席會議。



國務委員、國務院婦女兒童工作委員會主任諶貽琴在會上講話指出，35年來，特別是新時代以來，各級關工委和老同志深入貫徹習近平總書記關於關心下一代工作的重要論述精神，為促進青少年健康成長發揮了重要作用。希望各級關工委和老同志堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，講好紅色故事傳承紅色基因，積極關愛服務青少年健康成長，特別是更好關愛幫扶困境兒童、農民工子女等重點人群，切實加強關工委自身建設，為培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人作出新的更大貢獻。



全國總工會、共青團中央、全國婦聯等致賀詞。中國關工委主任顧秀蓮作工作報告。



會議總結了關工委35年來特別是黨的十八大以來取得的工作成績和體會，並對下一步工作提出意見。中國關工委、中央精神文明建設辦公室聯合表彰北京市東城區關心下一代工作委員會等599個先進集體和1397名先進工作者。受表彰代表在大會上發言。



中央和國家機關有關部門負責同志，各省區市及新疆生產建設兵團關工委、文明辦，中央和國家機關有關部門關工委代表等300餘人參加大會。