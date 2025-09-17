“十四五”時期央企“AI＋”行動效果初顯

9月17日，國務院新聞辦公室在北京舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會，國務院國資委主任張玉卓、國務院國資委副主任袁野、國務院國資委副主任李鎮介紹砥礪奮進“十四五”，中央企業高質量發展情況，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，記者17日從國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上獲悉，“十四五”期間，國務院國資委組織深入實施中央企業“AI＋”專項行動效果初顯，在能源、製造、通信等16個重點行業打造了800多個應用場景，積極推動國產大模型在企業的應用和落地。



“‘人工智能＋’不是簡單的技術叠加，而是一場全方位的範式變革。”國務院國資委副主任李鎮在發布會上表示，當前人工智能技術加速迭代演進，深刻改變了人類的生產和生活方式，重塑了全球產業格局。作為長期扎根傳統產業領域的中央企業，更要積極擁抱AI、科學運用AI，善於把“激動人心的概念”轉化為“產業升級的大腦”，以AI新技術賦能新質生產力發展。



據李鎮介紹，“十四五”期間，中央企業“AI＋”專項行動實施已取得一定成效：成立了交通物流、綠色低碳、智慧能源3個行業數據產業共同體，建設行業數據集超過1000個；通信運營商加快向AI基礎底座供應商轉變，累計投資超百億元，建成4個“萬卡集群”，智算規模比“AI＋”行動實施前增長超過2倍；突出產業特色，加快建設自主可控、安全可靠的基礎大模型，目前“九天”“星辰”“元景”等大模型，已在能源電力、工業製造等領域加快應用；發起設立了“煥新社區”，匯聚了244個垂類行業模型、近160個高質量數據集，有效助力人工智能技術普惠應用。



下一步，國資央企將積極落實國務院近期發布的《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》，結合企業自身優勢和發展實際，持續深化“AI＋”專項行動，推動中央企業在人工智能領域實現更好發展、發揮更大作用。