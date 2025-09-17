中國防沙治沙經驗助力全球生態治理

中評社北京9月17日電／據新華社報導，清晨6點，庫布其沙漠邊緣泛起微光。54歲的治沙人張喜旺踩著晨露走進沙地，他彎腰撿起一截幹枯的沙蒿，指尖在沙粒間摩挲：“十年前，這裡刮起風來，沙子能埋到膝蓋。現在，腳下的沙裡都能攥出潮氣，去年種的沙柳冒出了新枝。”



他身後，成片的光伏板在朝陽下泛著光芒，板下的苜蓿草隨風搖曳，這幅“沙、光、草”共生的圖景，正是中國治沙模式不斷優化的生動縮影。



9月16日至17日，第十屆庫布其國際沙漠論壇在內蒙古自治區鄂爾多斯舉辦，來自中國、沙特阿拉伯、蒙古國、巴西等國家和地區的260餘名代表齊聚一堂，共同探討荒漠化防治議題。各國代表認為，中國防沙治沙經驗為全球生態治理提供了關鍵助力。



過去，中國西北長期黃沙肆虐，沙塵暴頻繁侵襲，沙化土地不斷擴張，嚴重威脅生態安全。面對這一挑戰，20世紀70年代末，中國毅然開啟治沙征程。



國家林業和草原局副局長唐芳林介紹，“三北”工程是其中標誌性項目，該工程地跨中國北方13個省777個縣，建設期為1978年至2050年，是全球規模最大、歷時最長的生態工程。



經過40多年努力，“三北”工程累計造林保存面積達4.8億畝，森林覆蓋率由1977年的5.05%提高到13.57%。



除“三北”工程外，京津風沙源治理、退耕還林還草等一系列重點生態工程相繼實施。經過長期治理，中國可治理沙化土地的53%得到有效治理，在全球率先實現土地退化“零增長”、荒漠化和沙化土地實現“雙縮減”，重點治理區實現由“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變。



科技創新是中國治沙模式不斷發展的核心動力。在長期治沙實踐中，科研人員和治沙工作者研發出一系列先進治沙技術和方法。



寧夏中衛的麥草方格治沙技術堪稱經典。將麥草扎成方格鋪在沙地上，如同給沙漠編織了一張巨大的防護網，有效固定流沙，降低風速，為植被生長創造了條件。