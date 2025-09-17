【
今年暑期全國博物館接待觀眾量創歷史新高
http://www.CRNTT.com
2025-09-17 17:49:06
中評社北京9月17日電／據新華社報導，記者從國家文物局獲悉，2025年暑期全國博物館接待觀眾3.04億人次，較2024年暑期全國博物館接待觀眾（2.96億人次）增加了796萬，同比增長2.6%，創歷史新高。其中，江蘇2635萬人次、山東2483萬人次、北京1993萬人次、浙江1991萬人次、廣東1880萬人次。
