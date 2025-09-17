貴州深化工程建設領域整治

中評社北京9月17日電／據中國紀檢監察報報導，“為商人老板在項目招投標上說情打招呼並收受賄賂，導致我今天違法犯罪，萬劫不復……”前不久，貴州省畢節市威寧縣人大常委會原副主任陳某某在收到處分決定時懊悔不已。



此前，畢節市紀檢監察機關查實陳某某任威寧縣住建局局長期間，違反公開招投標規定，個人擅自決定將相關道路附屬綠化工程項目發包給某掛靠公司實施。陳某某還存在其他嚴重違紀違法問題，最終被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



工程建設招投標領域權力集中、資金密集、資源富集，腐敗問題易發多發。貴州省紀委監委統籌省、市、縣三級力量，在全省深入開展工程建設招投標領域不正之風和腐敗問題監督，壓緊壓實各方主體責任、監管責任，著力發現並查處黨員幹部、公職人員在工程建設招投標工作中存在的責任、作風和腐敗問題，為全省高質量發展和現代化產業體系建設營造良好發展環境。



貴州省紀委監委在印發監督工作方案基礎上，配套制定監督重點任務清單，圍繞標前、標中、標後三個關鍵環節，逐一細化監督重點、明確責任單位，並從暢通信訪舉報渠道、全面起底問題線索等方面完善工作措施，推動開展靶向監督。



市縣紀檢監察機關找准著力點和切入口，同步啟動、上下貫通、同題共答，形成“一盤棋”抓監督工作格局。凱裡市紀委監委“點線面”結合，在“點”上聚焦工程建設、政府採購、“三重一大”決策內容等風險點，在“線”上聚焦招標採購、招標前中後程序、招標投訴處理等關鍵環節，在“面”上聚焦主體責任落實、監管職責履行等開展全方位監督。思南縣紀委監委重點聚焦全縣基層小微工程項目招投標手續、資金撥付等環節，綜合運用主管部門自查、紀委監委抽查、第三方審計等方式，對全縣28個鄉鎮（街道）工程項目招投標情況全面排查、整治。



既注重縱深推進，又強化橫向聯動。針對工程建設招投標涉及領域廣、環節多、政策專業性強的特點，貴州省紀委監委加強與相關省直部門聯動，督促行業主管和行政監督部門分領域開展整治。省紀委監委駐省發展改革委紀檢監察組督促發展改革部門認真履行工程建設招投標指導和協調職責，強化對整治工作的統籌協調和調度，全面梳理項目清單、問題清單等，為各行業監督部門核查提供參考和指引。黔南州紀委監委與州公安、發改、審計、財政、公共資源交易等部門建立聯動協作機制，整合室、組、地、企等紀檢監察力量組建4個監督檢查組，同步推動縣級紀委監委運用片區協作等機制，強化監督聯動、案件聯查、問題聯解，不斷提升整治成效。