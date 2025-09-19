中國藍盔35年 世界規模最大維和力量

中國藍盔的作為在香山論壇上讓更多國家的人熟知（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月19日電（記者 郭至君）9月17日，第十二屆北京香山論壇在北京國際會議中心拉開帷幕。當日下午，舉行了“中國軍隊參加聯合國維和行動回顧與展望”情況介紹會。國防部維和事務中心副主任龔國曦大校表示，今年是中國軍隊參加聯合國維和行動35周年。35周年來，中國軍隊認真踐行聯合國憲章宗旨和原則，忠實履行維和使命，為維護世界和平、促進共同發展做出了積極貢獻，已經成為聯合國維和行動的關鍵因素和關鍵力量，為世界和平與發展注入更多的正能量。



1990年4月，中國軍隊向聯合國停戰監督組織派遣5名軍事觀察員，開啟中國軍隊參加聯合國維和行動的序幕。1992年4月，中國軍隊向聯合國柬埔寨臨時權力機構派出由400名官兵組成的維和工程兵大隊，首次成建制參加聯合國維和行動。35年來，中國軍隊先後參加26項聯合國維和行動，足跡遍布柬埔寨、剛果金、利比里亞、蘇丹和黎巴嫩、塞浦路斯、南蘇丹、馬里、中非等二十多個國家和地區，累計派出維和官兵五萬餘人次。為促進和平解決爭端、維護地區安全穩定，加快有關國家經濟和社會發展做出了重要貢獻。



“中國是聯合國第二大維和攤款出資國，是聯合國安理會五個常任理事國中派遣維和人員最多的國家。35年來，共有17名中國維和官兵在聯合國維和行動中獻出了寶貴生命。”龔國曦說。



中國軍隊是世界上規模最大、種類最全的維和待命力量。龔國曦表示，中國軍隊將繼續加強8000人規模維和待命部隊建設，保持高水平待命狀態，並將動態優化維和待命部隊能力配置，新設維和待命部隊指揮部指揮官和參謀團隊，加強快速反應和專業保障力量，增加態勢感知、高技術搜排爆、反無人機等新域新質力量，以更好地適應聯合國維和行動改革和轉型發展。

