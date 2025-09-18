香山直擊：和平方舟 中國閃亮名片

“和平方舟”號原船長，東海艦隊教練艦長、海軍大校郭保豐介紹情況（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月18日電（記者 郭至君）17日下午，第十二屆北京香山論壇即將開幕之際，中國海軍執行國際人道主義醫療服務任務情況介紹會在北京國際會議中心舉行。“和平方舟”號醫院船原船長郭保豐在發言中介紹，今年1月剛剛完成的“和諧使命—2024”任務，是“和平方舟”第三次到訪非洲大陸，也是歷次“和諧使命”任務中歷時最長、到訪國最多的一次，航程3萬餘海里，醫療服務超8萬人次，手術近1400例。“在當今世界局勢紛繁複雜、熱點地區衝突不斷的大背景下，這艘滿載和平期許、踐行和平承諾的‘大白船’，再次讓世界看見中國作為負責任大國的擔當與善意。”郭保豐說。



“和平方舟”號醫院船是世界上第一艘制式遠洋醫院船，作為現代化的海上流動醫院，人民海軍的遠洋醫院船也被親切地稱作“大白船”和馳騁在大洋上的“生命之舟”。2010年8月，“和平方舟”號醫院船首次走出國門，為到訪國家提供醫療服務。今年8月是醫院船執行“和諧使命”15周年。和平方舟號醫院船在此歷程中，不斷為全球的醫療事業貢獻力量，成為中國的外交名片。這艘承載著中國醫療援助重任的艦船，在全球範圍內見證了中國醫療力量的崛起與擔當。同時，和平方舟號醫院船在航行過程中還拜會和接待了230餘位國家元首及軍政高層，成為新時代中國軍事外交的重要名片。



在發言結束後，郭保豐還用中文、英語、法語、西語和葡語五種語言說“謝謝”。會後，他表示，“和平方舟”號醫院船航跡遍及3大洋6大洲，這些語言是經常會用到的，這展示了“大白船”的壯闊航跡。



據報導，迄今為止，中國海軍已經有“和平方舟”號、“絲路方舟”號和“吉祥方舟”號三艘萬噸級醫院船。對此，郭保豐介紹，從此前我們執行“和諧使命”醫療任務的情況看，無論是在亞洲周邊鄰國，還是遠在萬里的非洲、大洋洲、南北美洲國家和地區，“和平方舟”號抵達之處都掀起“中國風”，受到當地人的熱烈歡迎。“當地人的醫療需求非常大，每次我們離開的時候，他們都熱切期盼我們能再次去訪問。”



郭保豐說：“我覺得特別驕傲和自豪。”隨著“絲路方舟”號和“吉祥方舟”號的入列，“大白船”家庭不斷壯大，海上流動醫院的醫療力量持續增強，會讓更多國家和地區的人民受益，這也是中國軍隊積極踐行人類命運共同體和海洋命運共同體的具體體現。

