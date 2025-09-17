韓國安首長：韓美堅持實現韓半島無核化目標

中評社香港9月17日電／韓聯社報道，韓國國家安保室室長魏聖洛17日應邀在韓國新聞中心與韓國新聞廣播編輯人座談時表示，韓半島無核化是韓美長期堅持的終極目標，無論朝方反應如何，這一目標不會改變。



魏聖洛表示，為了實現韓半島無核化目標，讓朝鮮放棄核武和導彈項目至關重要。無核化進程要按照“凍結、縮減、廢棄”的順序進行。此番話可被解讀為魏聖洛重申總統李在明提出的“韓半島無核化三階段”方案。他強調，當務之急是重啟無核化談判。



魏聖洛說，從朝中俄等周邊局勢來看，朝鮮恐難在短期內重返談判桌，儘管如此，改善與朝中俄的關係仍是政府的一項重要任務。政府已在國家安全和威懾能力不受影響的範圍內採取了部分緩和韓朝緊張局勢的措施，並將繼續為建立韓朝互信付出努力。



對於韓美關稅磋商後續談判，魏聖洛說，談判長期僵持並不可取，但須在政府可接受的合理範圍內達成協定，協議內容是否可行且可持續最為重要。對於“韓美關稅磋商進展不順是否會給安全磋商帶來不利影響”的提問，魏聖洛作出否定回答，並稱關稅和安全磋商分開進行。對於駐韓美軍戰略靈活性問題，魏聖洛說，雙方在不觸及各自底線的情況下進行協商。



另就“日本首相石破茂本月下旬出席聯合國大會後訪韓”的日媒報導，魏聖洛說，兩國雖已宣佈恢復“穿梭外交”，但石破茂訪韓事宜尚無任何定論。對於日方抗議韓國調查船近期在獨島近海開展海洋調查一事，魏聖洛說，獨島是韓國固有領土，日方提出抗議也是常有之事，但過度將問題放大的做法並不妥。