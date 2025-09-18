陳國基：施政報告五大範疇值得重點關注

香港特區政府政務司司長陳國基（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月18日電（記者 盧哲）香港特區政府政務司司長陳國基17日表示，今年的《施政報告》至少有五大範疇值得重點關注，包括快發展北部都會區的專章、推動人工智能產業發展、進一步強化治理體系、國際教育樞紐的建設、全面構建關愛共融社會。



香港特區行政長官李家超17日在立法會發表任內第四份《施政報告》。報告題為“深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來”，圍繞經濟和民生兩大主軸，提出一系列措施，為民生福祉發展經濟，讓市民過更好的生活。



《施政報告》發表後，陳國基在立法會會見傳媒表示，這份《施政報告》立足國家發展大局，主動對接國家發展戰略，落實中央對香港的指導方針，充分展現香港在“一國兩制”下的獨特優勢，以更廣視野、更大格局為香港的未來勾劃清晰而堅實的發展藍圖。



陳國基說，今年的《施政報告》圍繞經濟和民生兩大主軸，以更大決心推動改革、追求進步，透過制度創新和政策突破，進一步鞏固和提升香港的國際競爭力，為經濟發展注入新動能、創造新機遇。



與此同時，這份《施政報告》亦充分展現由行政長官領導的本屆政府，始終貫徹“以民為本”的施政理念。報告提出多項惠民措施，涵蓋房屋、交通、醫療、勞工、扶貧、安老等不同方面，切實回應社會訴求，改善民生，讓市民分享發展成果，共同建設更宜居、更溫暖的香港。