陳茂波：現是北都引入產業和重大項目關鍵期

香港特區政府財政司司長陳茂波（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月18日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波17日在立法會就《行政長官2025年施政報告》會見傳媒時表示，當前，北部都會區的基本規劃已經出台，現在正是引入產業和重大項目的關鍵期，以加速香港創科產業的生態構建和發展。



香港特區行政長官李家超17日在立法會發表任內第四份《施政報告》。報告題為“深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來”，圍繞經濟和民生兩大主軸，提出一系列措施，為民生福祉發展經濟，讓市民過更好的生活。



《施政報告》發表後，陳茂波在立法會會見傳媒表示，香港當前正處於經濟轉型的關鍵時期，新一份《施政報告》圍繞發展經濟、改善民生兩大主軸，短、中、長期政策並舉，為加快社會和經濟發展、改善市民生活，提出了清晰的目標和落實的藍圖，並致力推動香港更好融入國家發展大局，發揮深化國際交往合作的作用。



陳茂波表示，北部都會區（北都）是引領香港未來發展的引擎、是創科產業的重要載體，也是與大灣區兄弟城市合作的重要基地。當前，北都的基本規劃已經出台，現在正是引入產業和重大項目的關鍵期，以加速香港創科產業的生態構建和發展。



《施政報告》提出成立由行政長官親身領導的北都發展委員會，加上在開發模式、建造技術和設備，以至批撥土地方式等靈活和前瞻性措施，拆牆鬆綁，加快推動北都發展。我們會全力以赴，務求讓北都的基建、交通、社區建設與產業發展相互配合，加快提升經濟發展動能，讓發展成果早日惠及市民。