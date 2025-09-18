社評：以“雙輪驅動”繪就香港新篇

李家超17日上午向立法會發表《行政長官2025年施政報告》。 中評社香港9月18日電（評論員 楊流昌）9月17日，香港特區行政長官李家超在立法會發表《行政長官2025年施政報告》，以“經濟與民生”為雙輪，既錨定國家戰略大局，又深耕市民急難愁盼，更以開放姿態聯結兩岸四地，為香港“由治及興”的新征程注入強勁動能。這份報告不僅是對過去三年施政成果的系統總結，更是對未來發展的清晰擘畫，字裡行間躍動著“以民為本”的初心與“敢為善為”的擔當，為香港市民勾勒出一幅可觸可及的美好圖景。



經濟民生雙輪共振：夯實“由治及興”的民生根基



報告開宗明義“改善民生是我施政的最終目標”，而“經濟増長是改善民生的基礎”。這一邏輯切中了香港發展的核心命題——唯有經濟持續向好，才能為民生改善提供源頭活水；唯有民生不斷提質，才能激發社會活力，反哺經濟高品質發展。



過去三年，李家超帶領特區政府以“結果為目標”的改革精神破局，已交出亮眼答卷：公屋輪候時間從6.1年縮短至5.1年，家庭收入中位數增長約11%，經濟由負轉正並預計今年實現2-3%的正增長；金融中心全球排名躍升至第三，整體競爭力、人才競爭力分別升至世界第三、第四，安全城市排名躋身全球前十……這些數據的背後，是政府治理效能的提升，更是市民獲得感、幸福感的切實增強。



值得一提的是，香港在民生治理中的實踐，亦為深化兩岸交流提供了有益參照。例如，香港公屋制度的靈活創新、“居家安老為本”的養老模式，與台灣在社區照護、青年住房保障等領域的探索各有特色，雙方若能加強經驗互鑒，必將惠及更多兩地市民。這種“民生無界”的理念，恰是中華民族同氣連枝的生動體現。

