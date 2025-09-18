快評：大陸主導台灣議題　美介入能力不斷下降

中評社快評／美國在台協會（AIT）近日翻炒所謂“台灣地位未定論”，受到多方抨擊。昨天在北京香山論壇上，出席論壇的美國前助理國防部長幫辦施燦德表示，美國對華政策沒有改變，數十年來一直如此，“就我所知，沒有實質性的改動”。施燦德雖是前官員，其言論似是為美方做某種澄清。



在同一場合，解放軍軍科院原副院長何雷指出，美方公然宣稱“台灣地位未定論”，這是對1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公約》以及對二戰勝利成果、對二戰勝利後的國際秩序的否定和挑戰。“我們要明確告訴美方，台灣是中國的一個省，是中華人民共和國的一個省，這就是其地位的定論。”



另一位中國專家、復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，美方提二戰文件未定“台灣地位”是屬於政治上的“台灣牌”，這改變不了大趨勢，就是中國大陸在主導台灣議題的走向，塑造統一的外部環境。吳心伯認為美國今後在台灣議題方面的作用會不斷下降。



美方翻炒所謂“台灣地位未定論”廣受抨擊，因為它蓄意歪曲事實、操弄涉台問題，是什麼居心路人皆知。美國處理台灣問題的依據非常明確，美國政府在1978年《中美建交公報》明確表示，“美方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係”，“美國承認中國立場，即衹有一個中國，台灣是中國的一部分”。



近年大陸方面經常強調，解決台灣問題的主導權、主動權始終掌握在大陸一方。兩周前的“九三大閱兵”展示了大陸軍事科技的巨大進步、彰顯了綜合國力的大躍進，出席香山論壇的多位中外專家昨天都談到這一點。大陸掌握解決台灣問題的主導權、主動權，是有實力和意志支撐的。



事實上，不管美方如何翻炒所謂“台灣地位未定論”，都改變不了什麼。它既撼動不了國際社會堅持一個中國原則的格局，也無法阻擋中國終將統一、必將統一的歷史大勢。在崛起了的中國大陸面前，美方介入台海的能力只會不斷下降。