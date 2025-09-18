上海邀請入境遊客一起推廣“中國游”

9月13日，俄羅斯拉普斯基嘉年華藝術團在上海旅遊節花車巡游活動上表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月18日電／據新華網報導，第36屆上海旅遊節在9月迎來“經典活動季”。作為經典節目之一的大巡游活動，吸引了來自15個國家和地區的24支表演團隊參與，這些境外表演者同時也是入境遊客，他們在表演之餘探索城市風光、與熱情友好的中國民眾開展人文交流。



“城市變化非常大，如今處處可見生機盎然的植物，讓人心情舒暢。”俄羅斯人基里爾·拉特尼科夫時隔多年重游中國，參加第36屆上海旅遊節大巡游演出。此行他還有一項新任務：深度體驗“吃住行游購娛”等元素，並將體驗分享給自己家鄉的親朋好友。



除了美麗的城市環境、豐富的文化旅遊活動，基里爾·拉特尼科夫對上海美食也贊不絕口。“中國自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策，相信會吸引更多俄羅斯遊客來華旅行。”他展望。



在此背景下，上海旅遊節組委會聘任境外表演團隊負責人為“入境觀察員”，歡迎境外表演者深度感受入境文旅產品、出行便利度等方面的發展變化，並在海外社交媒體平台上展示自己的所見所聞，一起宣傳推廣“China Travel”。



這一創新項目自2024年推出以來，得到境外表演者踴躍參與，以他們“打卡”南京路步行街、參加大巡游演出彩排、探訪市集和餐廳等為內容的圖、文、視頻，在海外社交媒體上產生熱烈反響。



“境外遊客的真實體驗，也是上海文旅乃至‘China Travel’的重要展示內容。”上海市文化和旅遊局介紹，上海正在探索將入境遊客“首站體驗”與“沉浸式傳播”融合起來，增強海內外遊客來滬旅行的互動感和參與感。