中方呼籲國際社會保持同阿富汗政府接觸對話

中評社北京9月18日電／據新華網報導，中國常駐聯合國副代表耿爽17日在安理會阿富汗問題公開會上發言，呼籲國際社會保持同阿政府接觸對話，增進理解互信。



耿爽說，當前，阿富汗局勢總體穩定，同時仍面臨人道、發展、人權、反恐等多重挑戰。國際社會應當秉持客觀、公正、理性、務實的態度對待阿富汗問題，加強團結、凝聚共識，幫助阿富汗早日走上正軌，融入國際社會。由於歷史和現實的原因，國際社會同阿富汗的相互融合只能循序漸進、久久為功。在此方面，雙方的積極互動、持續接觸不可或缺。令人關切的是，有一個國家近期以阿富汗當局扣押該國公民為由，多次獨家阻攔阿政府高官出訪的旅行禁令豁免申請，嚴重干擾阿富汗同國際社會的正常交往。這種毫不掩飾地利用安理會制裁工具服務本國利益的做法引起很多安理會成員不滿。中方奉勸這個國家盡快改變這種做法，同時再次呼籲安理會阿富汗制裁委員會早日重啟一攬子旅行禁令豁免安排。



耿爽指出，阿富汗面臨的恐怖威脅依然突出。中方呼籲阿政府加大反恐力度，同地區國家加強反恐協作，防止恐怖組織利用阿領土危害他國安全。在反恐問題上，要堅決反對雙重標準或選擇性做法，維護國際反恐合作大局。



耿爽強調，中方呼籲相關國家無條件歸還阿央行海外資產。中方支持阿富汗同地區國家繼續加強互聯互通和經貿合作。中方呼籲傳統捐助方加大資金投入，停止將人道救援政治化。中方敦促個別國家承擔歷史責任，恢復對阿援助，停止單邊制裁，為人道行動提供應有的支持。



耿爽說，中方呼籲阿富汗政府溫和包容施政，採取有效措施，保障包括女性在內的全體阿富汗人民的基本權益。



耿爽表示，作為阿富汗的友好鄰邦，中方願繼續同各方一道，為推動阿富汗實現和平發展、長治久安作出不懈努力。