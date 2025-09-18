【
石泰峰會見新加坡公共服務統籌部長陳振聲
http://www.CRNTT.com
2025-09-18 12:24:19
中評社北京9月18日電／據新華網報導，中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰17日在北京會見新加坡公共服務統籌部長兼國防部長陳振聲。
石泰峰表示，中新互為友好近鄰和重要合作夥伴。中方願同新方以兩國建交35周年為契機，落實好兩國領導人重要共識，深化包括領導人才培訓交流在內的各領域合作，推動中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係結出更多成果，更好造福兩國和兩國人民。
陳振聲表示，新方願同中方不斷加強培訓交流，深化各領域合作，推動兩國關係深入發展。
