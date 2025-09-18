董軍會見出席北京香山論壇客人

中評社北京9月18日電／據新華網報導，國防部長董軍17日在京分別會見來華出席第12屆北京香山論壇的馬來西亞國防部長哈立德、柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈、緬甸國防部長貌貌埃、納米比亞國防與老兵事務部長卡波菲、盧旺達國防部長馬里扎蒙達、塞內加爾軍隊總參謀長西塞。



董軍對大家來華出席北京香山論壇表示熱烈歡迎。他說，本屆論壇有著特殊的歷史承載和現實意義。習近平主席提出的全球治理倡議，為改革和完善全球治理貢獻了中國智慧和中國方案。我們廣泛協商、凝聚共識，為共護國際秩序、共促和平發展匯聚力量。中國軍隊願與各方賡續傳統友誼，加強戰略溝通，開展更高水平安全合作，共同應對風險挑戰，為全球治理提供有力支撐，攜手推動構建人類命運共同體。



哈立德說，馬中是友好近鄰和親密朋友，高水平的馬中關係給兩國人民帶來了實實在在的好處。馬方始終高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國原則，願持續深化兩國特別是防務安全領域務實交流與合作，共同為維護地區和平穩定貢獻力量。



迪西哈對中方為促成柬泰停火發揮的重要作用表示感謝。他說，柬埔寨始終視中國為最值得信賴的朋友和患難與共的鐵杆兄弟，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，願同中方按照兩國領導人戰略引領，加強兩軍人員培訓、聯演聯訓等各領域務實合作，服務構建新時代全天候柬中命運共同體。



貌貌埃首先感謝中方向緬抗震救援、災後重建提供及時有力幫助，以及長期對緬國家和軍隊建設發展給予寶貴支持。他說，緬方珍視緬中胞波情誼，高度重視中方在緬人員、機構、項目安全，願與中方深化兩軍友好交流與務實合作，維護好邊境穩定，推動兩國兩軍關係邁上新台階。



卡波菲說，納方珍視同中方堅如磐石的全天候友誼，衷心感謝中方在納方爭取民族獨立解放、發展國家各項事業過程中給予的堅定支持。納方願與中國軍隊攜手努力，不斷增進兩軍友誼互信，深化各領域務實合作，更好造福兩國人民。



馬里扎蒙達說，盧中兩國友誼源遠流長，兩國在和平與發展上有著共同的價值追求，盧方感謝中方對盧軍發展建設提供的重要支持，願與中國軍隊進一步拓展在維和、反恐、人員培訓等方面的交流合作，共同書寫兩軍友誼新篇章。