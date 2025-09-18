國際科技園及創新區域協會世界大會在京開幕

中評社北京9月18日電／據科技日報報導，17日，國際科技園及創新區域協會（IASP）2025年世界大會在北京開幕。工業和信息化部、北京市相關負責人，IASP首席執行官艾巴·倫德、輪值主席莉娜·米蘭達等為開幕式致辭。



本次大會以“追求卓越——創新集群助力高質量發展”為主題，由IASP和北京市人民政府共同主辦，來自97個國家和地區的約800位科技園區代表、專家學者、企業家等齊聚一堂。這是IASP世界大會第四次在北京舉辦、首次以北京市人民政府名義主辦。



開幕式上，北京市科委、中關村管委會負責人發布《IASP2025北京中關村國際科技園區創新合作倡議》，提出建設“創新園區、綠色園區、智慧園區、人文園區、開放園區”，呼籲全球科技園區構建協同創新網絡，促進科技成果轉化，培育創新人才，推動綠色可持續發展。



大會將圍繞開放創新生態系統等五大領域，舉辦4次全體會議和15場平行論壇。來自中國、澳大利亞、意大利等27國的演講嘉賓將深入研討科技園區發展趨勢等核心議題。大會設置了展覽區，展示智慧園區、低碳技術等前沿創新成果與應用場景。其間，大會還精心策劃了7條科技參訪路線，覆蓋中關村國際機器人產業園、首鋼園等10個科技地標，讓國際嘉賓近距離感受北京科技創新的活力。



為促進中外園區交流合作，大會首次設立昌平中關村生命科學園分會場，採用“主會場＋分會場”聯動模式，並設置“IASP地平線項目”，推動項目合作。



IASP2025年世界大會不僅是全球科技園區的頂級盛會，更是推動跨區域合作、共享創新理念的關鍵平台。大會將為全球科技園區交流與合作搭建更高水平的平台，對加快建設北京國際科技創新中心和中關村世界領先科技園區具有重要意義。