中國與東盟啟動氣象AI模型應用聯合行動

中國和東盟十國代表共同啟動中國—東盟氣象AI模型應用聯合創新行動。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月18日電／據新華網報導，9月17日，以“數智賦能氣象合作 早期預警普惠民生”為主題的第4屆中國—東盟氣象合作論壇在廣西南寧開幕。來自中國和東盟各國氣象水文部門、世界氣象組織、相關高校和企業的代表共商區域氣象合作與發展。會上，中國和東盟國家代表共同啟動中國—東盟氣象AI模型應用聯合創新行動。



據瞭解，此次聯合創新行動圍繞聯合創新、融通數據、同育英才、共築家園等四個方面，共同推動中國與東盟國家氣象數智化轉型發展。各方將搭建共建共享共用的“中國—東盟氣象之家”，建立集“面對面”研討交流的“物理空間”和“端到端”開放集成的“數字空間”於一體的合作平台，構建區域氣象災害預警網絡，助力區域可持續發展。



中國氣象局提出合作倡議，共建瀾湄流域等區域早期預警系統。現場還發布了《中國氣候數據產品國際共享目錄》，這是中國氣候數據產品首次向國際共享。該共享目錄包括全球地面氣候數據集、全球高空氣候數據集、全球格點重建數據集等，進一步提升中國氣象數據的全球服務能力。



論壇期間，還同步舉辦“智慧氣象 鏈動東盟”人工智能展氣象專展。廣西氣象部門公布了兩項人工智能賦能氣象服務場景的最新成果：能源氣象AI預測模型“禹衡”、東盟農業氣象服務系統。



據介紹，“禹衡”將提升南方複雜地形下風光功率預測精度，助力新能源發電優化調度。東盟農業氣象服務系統可提供甘蔗、水稻的災害預警，以及乾旱、暴雨漬澇和土壤墒情等方面的18類服務產品。