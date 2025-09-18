第十五屆中蒙新聞論壇在蒙古國舉行

中評社北京9月18日電／據新華網報導，以“人工智能時代中蒙媒體友好交流合作”為主題的第十五屆中蒙新聞論壇17日在蒙古國首都烏蘭巴托舉行。本屆論壇由中華全國新聞工作者協會、蒙古國記者協會共同主辦，內蒙古自治區人民政府新聞辦公室承辦。



中華全國新聞工作者協會書記處書記吳旭在致辭中表示，希望中蒙兩國媒體真實、客觀、全面地報導兩國在落實領導人共識、深化全面戰略夥伴關係方面取得的成就，闡釋好雙方和平共處、守望相助、合作共贏的努力，為構建人類命運共同體貢獻媒體力量。



中國國務院新聞辦公室國際傳播局一級巡視員張東表示，希望創新中蒙兩國媒體交流合作的務實舉措，深化面向兩國青年的人文科技交流，進一步增進兩國互信和民心相通。



蒙古國外交部新聞與公共關係局局長尼瑪達瓦表示，蒙中兩國媒體交流日益密切，相信通過本次論壇，雙方各領域務實合作必將得到進一步加強，為兩國友好關係發展作出積極貢獻。



蒙古國記者協會副主席格·阿潤朝倫表示，近年來，蒙中新聞領域交流合作不斷深化，取得了豐碩成果，為兩國民眾增進彼此瞭解發揮了積極作用，此次論壇將進一步促進兩國媒體在人工智能等領域的交流合作。



中蒙兩國新聞界150餘名嘉賓代表參加論壇，兩國媒體機構簽署了多項合作協議。



中蒙新聞論壇自2010年創辦以來，已成為中蒙兩國新聞文化領域交流機制性品牌活動，成為促進兩國人民相互瞭解的橋梁紐帶。