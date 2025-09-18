我國工業互聯網應用加速落地

中評社北京9月18日電／據經濟日報報導，工信部最新數據顯示，目前我國具有一定影響力的工業互聯網平台已經超340家，重點平台連接設備超過1億台（套），實現41個工業大類以及185個工業中類全覆蓋，形成平台化設計、個性化定制、網絡化協同、服務化延伸等典型模式。



作為新一代信息技術與工業交叉應用的產物，工業互聯網是促進實體經濟和數字經濟深度融合、科技創新和產業創新相互驅動的關鍵路徑。



“我國工業互聯網逐步打造了信息技術、通信技術、運營技術、數據技術相融合的技術產業體系，核心產業增加值超過1.5萬億元，有力促進了製造業高端化、智能化、綠色化發展。”工業和信息化部部長李樂成說。



在5G技術引領下，工業互聯網應用加速落地。目前，我國已建成超2萬個“5G＋工業互聯網”項目，一批無人礦山、黑燈工廠、智慧港口等新模式、新業態逐步壯大。



人工智能技術加快迭代，其與工業互聯網融合將進一步增強創新發展動力，釋放出數據要素價值潛力。在浪潮雲洲工業互聯網總經理龐鬆濤看來，“人工智能＋工業互聯網”有力促進了數據、算法、算力融合應用，工業大模型和智能體等技術重新定義工業生產範式。“我們將大模型與工業互聯網相結合，幫助黑貓集團將新品品質合格率提升15%，經營管理水平和產業協同效率均提升8%。”



此外，浪潮雲洲聚焦人工智能賦能製造業，打造“點—線—面—體”新模式。龐鬆濤介紹，浪潮雲洲工業大模型已通過國家網信辦“境內深度合成服務算法”和“生成式人工智能服務上線”雙備案，累計打造20餘個行業智能體，服務超過40家大型企業和1000多家中小企業。



工業智能體作為人工智能賦能產業變革的最新應用，正從試驗探索階段邁向實際應用階段。部分頭部工業企業已經在產線質檢、車間注塑、工廠運營等環節廣泛部署智能體應用，大幅提升了生產製造效率。