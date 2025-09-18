月球熱演化研究獲進展　內生月震引發新滑坡

中評社北京9月18日電／據新華網報導，記者從中山大學瞭解到，該校大氣科學學院肖智勇團隊聯合遙感科學與技術學院教授張吳明通過衛星圖像分析發現，2009年以來月球上新增了數十處滑坡，而這些滑坡的主要“推手”，不是小行星撞擊，而是月球內部產生的“地震”，也就是科學家所稱的“內生月震”。該研究是月球熱演化研究的重要進展，為未來人類登月建站的選址與安全防護提供了重要參考。相關成果近日發表於國際學術期刊《國家科學評論》。



“要找到月球上的新滑坡，我們用的是衛星圖像對比的方法。我們用分辨率小於1米／像素的數據，對比覆蓋同一區域的前、後圖像數據，發現自2009年以來，月球形成了大量的新滑坡。”張吳明介紹。



研究團隊挑選了月球正面和背面容易發生滑坡的74個觀測區域，包括年輕撞擊坑的陡峭坑壁、斷層活動形成的皺脊，以及可能存在近期火山活動的不規則月海斑塊，通過精準對齊前序和後序圖像數據，再計算反照率變化，找到了滑坡發生的地點和形態。對這些觀測區域內新滑坡的研究，可反映月球整體的滑坡活躍水平。



和地球上的大型滑坡不同，月球上的新滑坡顯得“小巧”且“淺表”：大多數滑坡長度不到1公里，寬度不足100米，最厚的地方不到1米。從規模上看，每處滑坡移動的物質的體積都小於10萬立方米，且主要集中在坡度24°～42°的斜坡上。這種“小而淺”的特點意味著，這些滑坡對未來月球探測的整體風險較低，但如果登月設備建在滑坡附近的斜坡旁，仍需注意防護。



那麼，是什麼觸發了月球滑坡？肖智勇團隊分析了這些新滑坡的地質情況，發現了大量新形成的撞擊坑，最大的直徑超過70米。但是，不到30%的新滑坡可能是由撞擊觸發，且滑坡開始的位置普遍缺乏暴露的岩石。因此，科學家推斷，這些滑坡主要是由內生月震引發的震動導致，證實月球內部仍有能量活動。



“這些內生月震驅動的新滑坡，主要集中在月球雨海盆地的東部區域，而這裡恰好是過去阿波羅探月任務中記錄到淺層月震較多的地方。這意味著雨海盆地東部可能是月球當前的月震活躍區。”肖智勇說，“未來如果要在月球建立長期基地，我們應該避開這類月震活躍的區域，選擇更穩定的地點。”