非銀存款“吸金”　居民資產配置換軌顯端倪

中評社北京9月18日電／據新華社報導，央行最新公布的金融數據顯示，居民存款與非銀存款之間的“蹺蹺板”效應初顯，圍繞“存款搬家”現象的討論不斷升溫。業內專家表示，權益市場表現良好帶動非銀存款增多，居民存款入市趨勢更趨明顯，反映出居民資產結構變化已初露端倪。考慮到居民資產配置需求旺盛，未來“蹺蹺板”效應或進一步顯現。



變化進行時



根據申萬宏源證券計算，8月居民存款新增1100億元，同比少增6000億元，連續兩個月同比負增長；8月非銀存款新增11800億元，同比多增5500億元。



居民存款與非銀存款之間“一減一增”的變化，正是“存款搬家”的直觀體現。



國信證券銀行業首席分析師王劍表示，“存款搬家”指的是個人將存款資金轉至金融投資，比如用於股票投資，或購買資產管理產品。“個人將存款劃至證券投資賬戶用於炒股後，會形成非銀存款；個人申購了資管產品後，形成了資管產品在托管行的存款，也計入非銀存款。”王劍說。



8月權益市場走強是當月非銀存款增長的主因。光大證券金融業首席分析師王一峰表示，股市交投熱度回升，帶動部分私人部門存款“跑步入市”，數據層面便呈現出居民一般存款同比少增、非銀存款同比多增的情況。



中金公司研究部副總經理、銀行業分析師林英奇稱，考慮到8月理財規模較去年同期少增約1500億元，推測非銀存款高增主要由於居民存款向券商保證金賬戶和權益類公募基金遷移。8月A股新開戶數量達到265.03萬戶，較7月增加約35%，同比增加約165%，A股日均成交額達到2.25萬億元，超過2024年9月及2015年6月，或能印證居民存款入市趨勢。



“居民存款和非銀存款連續兩個月呈現‘蹺蹺板’關係，和權益市場表現聯繫緊密，反映出居民資產結構變化已初露端倪。”申萬宏源證券首席經濟學家趙偉說。