新研究提示重視自殺者在最後一周的警示信號

中評社北京9月18日電／據新華網報導，新加坡心理衛生學院17日公布的一項新研究結果顯示，自殺者在自殺前一周往往會出現明顯警示信號，但這些信號常被周圍人忽視，如果人們能提高心理健康意識並識別相關信號，有助於挽回生命。



新加坡心理衛生學院當日發布公報說，該院研究團隊在2021年5月至2024年2月間與73名自殺者的近親和照護者進行了面對面訪談，並收集自殺者的生活和心理狀態信息，形成案例組。同時，研究團隊選取了73名普通人作為對照組，並在年齡、性別和族裔上與案例組一一匹配。兩組均包含49名男性和24名女性。案例組年齡範圍為11至76歲，對照組為10至76歲。



對比顯示，案例組在死亡前一周平均出現4.2個急性警示信號，而對照組僅為0.8個。這些信號包括物質濫用、目標感缺失、焦慮、感覺受困、絕望和社交退縮等。此外，案例組中有11.9%的人在社交媒體上發布過“異於平常的內容”，而對照組僅為1.4%。



研究還發現，案例組中有過自殺未遂史的比例為40.3%，其中超過四分之一在死亡前一年內有過自殺嘗試，這兩項比例也均遠高於對照組的4.1%和1.4%。



分析顯示，自殺者的近親和照護者往往無法充分識別警示信號，而且不清楚如何採取應對方法及安全措施。因此，應通過公共教育提高公眾對自殺及其警示信號的認知。研究人員提示，當親人出現退縮、絕望、異常焦慮或有負擔感時，應主動關心，提供情感支持，並引導其尋求專業幫助。