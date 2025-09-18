預制菜爭論碰撞出什麼

中評社北京9月18日電／據新華社報導，近日，預制菜站上“風口浪尖”，關於預制菜的爭論持續發酵，引發廣泛關注。這看似是一場簡單的商業紛爭，實則折射出食品工業發展、餐飲模式變革與消費者訴求之間的多維深度碰撞。這場關於預制菜的爭論碰撞出了什麼？



中央廚房模式為何受青睞



在此次爭論中，中央廚房模式因與預制菜的概念糾纏而成為焦點。雖然2024年六部門聯合印發的《關於加強預制菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知》明確，中央廚房製作的菜肴不納入預制菜範圍，但是這並不是消費者關注的核心。消費者更關心中央廚房是否規範、產品預制程度如何、是否安全和營養。



中國連鎖經營協會副會長兼秘書長王洪濤介紹，連鎖餐飲的中央廚房模式核心是生產“標準化半成品”“即熱型成品菜”，完成基礎預處理，最終烹飪在門店完成，門店廚師可根據消費者需求靈活調整餐品口味，如辣度、咸度等。常見產品有腌制好的雞丁、切好的土豆條、封裝好的火鍋底料、分裝好的燉肉調料包等。



中央廚房模式為何受青睞？據瞭解，商場人員密集，易發生火災，通常不允許明火存在。這是中央廚房模式備受連鎖餐飲品牌歡迎的原因之一。連鎖品牌的門店大多開在商場裡，中央廚房模式能將高溫烹飪環節前置，到店無需再使用大火，僅需低溫烹調即可。



此外，城市的高地租和快節奏生活方式也促使連鎖餐飲企業做“減法”。在中央廚房模式下，門店減烹飪環節、減後廚面積、減人員、減設備，也減少了顧客的等餐時間，有利於菜品質量穩定、降低運營成本。“我們大廚都去做菜品標準化研究了，門店雖然也有廚師，但對其烹飪水平和專業度要求較低。”一名連鎖餐飲從業人士透露。



“但是，做‘減法’並不能與‘偷工減料’畫等號。”紅餐網創始人陳洪波強調，中央廚房在餐飲行業具有重要地位，它通過集中採購、標準化生產和統一配送，降低了企業食材損耗與運營成本，解決了傳統門店“口味不一”的問題，適配連鎖餐飲規模化擴張需求。同時，在食品安全層面，中央廚房實現全流程可控，相較傳統門店“小作坊式”操作，更易落實衛生標準，規避交叉污染風險，能通過專業檢測設備排查不合格食材，有效降低食品安全事故發生率。