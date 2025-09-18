新興國家如何跳出“美元陷阱”

美國將美元“武器化”，頻繁地利用儲備貨幣地位服務於自身利益，此舉實為從內部侵蝕著美元體系的根基。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月18日電／據大公報報導，今年美國政府推出一系列激進政策，包括推行所謂“對等關稅”、通過“大而美”法案，並屢次干預美國聯儲局的獨立性──導致美國金融市場一度出現股債匯“三殺”，並帶來美元的持續貶值。這些政策是否會動搖美元、美債乃至國際貨幣體系的根基？



對美元體系是否可持續的質疑並非第一次。2013年，美國康奈爾大學經濟學教授埃斯瓦爾.S.普拉薩德（Eswar S. Prasad）就在其著作《美元陷阱》一書中探討過這個問題。所謂“美元陷阱”，是指新興市場國家因持有巨額美元資產，其購買力持續受損卻無法脫身的困境。



普拉薩德認為，“美元陷阱”之所以牢不可破，有三個邏輯支柱。一是新興經濟體在出口導向的發展模式及自我保險的強烈需求下，必須持有大量外匯儲備；二是美債市場憑借卓越的信用等級、市場深度與流動性，成為全球外匯儲備主要的“安全港”（Safe Haven）；三是，全球範圍內缺乏可與美國國債相匹敵的替代性安全資產，即“別無選擇”（There is no alternative，TINA）的格局。



2025年6月，普拉薩德與筆者在上海對話時，再次強調了他的觀點，即美元地位依然無可替代，“美元陷阱”依然牢固。筆者則認為，2025年以來，“美元陷阱”的三個邏輯支點都有重要甚至本質的動搖，突破“美元陷阱”成為可能。



降低美債配置比重



與自然界的陷阱一樣，“美元陷阱”有兩個特點，一是自願踏入，二是難以逃脫。因此，這個概念精準地刻畫了新興國家的處境：為追求出口導向增長或維護金融穩定，選擇積累大量美元儲備，最終卻發現所持資產面臨持續的減值風險，自身也被鎖定在美元體系之中。



在陷阱中的新興國家，如果繼續持有美債，將面臨損失。一方面，根據“巴拉薩—薩繆爾森效應”（Balassa－Samuelson effect），新興經濟體更高的生產率增速會推高其長期實際匯率，帶來新興經濟體貨幣對美元的持續升值，意味著以本幣購買力計價的美元儲備將出現虧損。普拉薩德以中國為例，認為僅以換算成本幣購買力這一項，中國外匯儲備在2013年至2023年就可能損失高達7000億美元。