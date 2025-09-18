關稅對美國經濟衝擊逐步浮現

中評社北京9月18日電／據大公報報導，自今年4月美國總統特朗普宣布加征“對等關稅”以來多次延期，美國對多數國家的新稅率於8月後才正式生效、對中國的稅率目前暫緩至11月。關稅政策的不確定性拉長了關稅對物價的實際影響周期。同時美國企業仍在消耗前期“搶進口”累積的庫存，短期內延緩了加征關稅導致成本上漲對進口商品最終價格的影響。



最新數據顯示，美國生產者價格指數（PPI）暫時降溫，但通脹對產業鏈的影響逐步開始呈現。首先，8月PPI低於市場預期，環比下跌0.1%，同比增速降至2.6%（前值：3.1%）。其次，消費者價格指數（CPI）延續溫和上升趨勢，8月CPI環比上漲0.4%，同比增長2.9%；核心CPI與上月持平環比上漲0.3%。隨著關稅導致商品價格上升的效應持續顯現，8月之後對通脹的影響將會更加明顯。經分析通脹數據變化，我們認為前期關稅主要影響產業鏈上游（對PPI的抬升較為明顯），但對消費終端價格（CPI）的直接抬升效應相對有限，因此核心商品價格增速較為溫和。



從關稅的角度分析美國經濟，我們認為生產端數據揭示了近期關稅對於經濟的影響集中在“預期鏈條”（即關稅率本身尚未改變，但通過改變經濟體中企業和投資者的預期影響經濟），主要被供給端“量”的變化所吸收。換言之，加征關稅預期推動上、中、下游企業提前增加庫存，由此造成美國供給端數據“繁榮假象”。其次，預期效應主要被“進口量增多”、“耐用品產量增多”、“零售讓利增多”三種效應吸收，並表現在零售銷售數據上。具體來看，零售商通過降低其利潤來減低進口成本轉移到消費者，尤其是服裝行業，藥品、醫療器械行業等零售利潤較豐厚或進口成本占比不高的行業。但由於電視、電腦、通訊設備的零售利潤相對較低、且國外成本占比較高，因此CPI籃子中信息技術產品分項價格上行明顯。



如果9月後關稅對通脹進一步顯現，經濟數據加速下行，加上美聯儲的“獨立性”承壓，議息會議或面臨更艱難的決策過程。美元指數預計在震蕩中延續中樞下行走勢，而美債利率曲線的“牛陡”特徵（即短債利率曲線的降幅大於長債利率曲線）料更加明顯。