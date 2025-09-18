中國有研共性技術研究院在京揭牌成立

中評社北京9月18日電／據新華網報導，中國有研共性技術研究院9月17日在北京揭牌成立，將集聚創新資源、直面行業需求、強化關鍵技術攻關，加快打造有色金屬行業共性技術供給高地。



這是記者從當日舉行的研究院成立暨有色金屬行業共性技術研討會上瞭解到的信息。



據介紹，有色金屬新材料在支撐戰略性新興產業發展、保障重大工程建設等方面發揮著不可替代的作用。當前，我國有色金屬新材料已由“解決有無”的規模擴張階段，跨越到以提升國際競爭力為主的高質量發展階段。



“應該清醒地看到，我國有色金屬新材料的原始創新仍不足，關鍵共性技術供給對下游產業的支撐力仍顯薄弱。”中國有色金屬工業協會會長葛紅林在會上表示，此次共性技術研究院的成立，是強化行業關鍵共性技術供給的關鍵環節。



中國有研科技集團有限公司董事長趙曉晨在會上表示，下一步，集團將以成立共性技術研究院為契機，攜手行業上下游企業、高校和科研機構等創新主體，加強產學研深度合作；加快突破一批原創性、前沿性、顛覆性共性技術，產出一批重大成果並依托重大任務培養一批科技人才；加速科技成果應用示範與轉化推廣。



加強關鍵共性技術創新對產業發展至關重要。國務院國資委此前作出部署，要求相關中央企業組建行業共性技術研究院，推動產學研大協作大聯合大攻關。



據瞭解，作為有色金屬選冶提取、新材料研究和應用技術開發的“國家隊”，中國有研在行業前沿技術和共性技術研究方面具有獨特優勢，在稀土、大品種有色金屬、集成電路關鍵材料等多個領域引領和支撐有色金屬行業發展。