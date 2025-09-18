財政收入繼續增長　年內稅收累計增幅轉正

中評社北京9月18日電／據經濟日報報導，9月17日，財政部發布統計數據顯示，8月份全國一般公共預算收入延續增長態勢，累計增幅繼續回升。8月份，全國一般公共預算收入1.24萬億元，同比增長2%；其中，中央、地方收入增幅均為2%。



統計顯示，前8個月，全國一般公共預算收入14.82萬億元，增長0.3%，增幅比前7個月提高0.2個百分點。稅收收入累計增幅由負轉正。前8個月，全國稅收收入12.11萬億元，比去年同期多26億元，微增0.02%，累計增幅首次轉正。其中，國內增值稅、國內消費稅、個人所得稅分別增長3.2%、2%、8.9%，增幅保持平穩；企業所得稅增長0.3%，累計增幅實現轉正。



“財政收入結構進一步優化，對於財政的可持續性將發揮積極作用。主要稅種中，國內增值稅、國內消費稅、個人所得稅、印花稅等保持較快增長，顯示出經濟回升向好和資本市場活躍的帶動效應。”北京國家會計學院副院長、教授李旭紅說。



中國社會科學院財經戰略研究院財政研究室主任、研究員何代欣分析，企業所得稅實現正增長的意義很大，關鍵領域、重點行業和重點企業的增長功不可沒；文化體育娛樂業等方面的稅收增速加快，受益於提振消費政策的作用和服務業的增長。



支出方面，全國一般公共預算支出保持增長，重點領域支出得到較好保障。各級財政部門認真落實更加積極的財政政策，加大支出強度，優化支出結構，持續加強對重點領域的支出保障。



統計顯示，前8個月，全國一般公共預算支出17.93萬億元，同比增長3.1%。其中，社會保障和就業支出增長10%，教育支出增長5.6%。



“財政收支形勢好轉，是我國經濟形勢整體向好的重要表現，下半年財政收支有望保持向好態勢。”何代欣說。



李旭紅認為，財政支出保持較快增長，體現出更加積極的財政政策繼續發力，重點領域支出保障有力，有效托底民生，為經濟穩健運行提供了堅實支撐。