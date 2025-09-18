資金持續入場　香港樓市長線看升

近期豪宅交投暢旺，其中九龍站天璽的天鑽璽4房大宅，7月底以近2.32億元售出，呎價逾12.9萬元，創九龍區一手分層新高。（大公報） 中評社香港9月18日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強說，筆者最近參加的聚會中，樓市成為熱門話題，幾乎每位朋友都向筆者查詢樓價是否已經見底。這些問題的背後，反映出市場上仍有大量資金在觀望，等待一個合適的釋放時機。對於手持現金流的投資者而言，何時入市，往往比買什麼更重要。



以筆者多年觀察及經驗所得，住宅樓價的調整已大致完成。由高位至今，平均跌幅約三成，部分地區甚至達到四成。這種幅度在香港樓市並不常見，已吸引到不少資金充裕的買家出手。尤其在豪宅板塊，近期連環出現大額成交，並非偶然個案，而是資金部署的趨勢所致。這類買家往往具備長線視野，並不以短期升幅為目標，而是看准價值回歸的機會。



庫存壓力降 新盤開價回穩



新盤市場的表現亦值得留意。過去兩個月，每月一手成交宗數均維持在約2000宗水平，反映市場情緒逐步回暖。更重要的是，發展商去存貨的速度加快，庫存壓力減輕後，不再以低價促銷，令市場不再受制於新盤壓價。隨著價格逐步回穩，買家信心亦同步提升，形成正向循環。

