美聯儲減息0.25厘　料今年再減半厘

鮑威爾：“控制通脹”和“全民就業”兩大法定職責之間，風險現傾向就業市場放緩的一方面，招聘活動轉弱，就業市場“確實在降溫”，不希望進一步轉弱。(資料相) 中評社香港9月18日電／美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是自去年底以來年首次，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。官員預測，今年餘下的兩次議息會議會再減半厘。



Yahoo 財經消息，十二名在議息會議投票的委員之中，衹有新任聯儲局理事兼美國總統特朗普的智囊Stephen Miran持不同意見，他主張一次過減息0.5厘。有機會獲特朗普提名成為下任主席的Christopher Waller和Michelle Bowman“跟大隊”投票支持減0.25厘。



最新“點陣圖”顯示，官員的中位數預測為今年再減息半厘，多過6月公布時的估算。美國就業市場轉弱而通脹仍然居高不下，聯儲局不再形容就業市場是“穩健（solid）”。議息聲明指出：“就業增長已放慢，失業率略為上升，但仍處低位。”



點陣圖亦反映官員顯然轉為傾向寬鬆的貨幣政策，但分歧仍大：9名官員預期今年合共減息3次、6名官員只料1次。值得留意的是，有1人預計不減息、1人預計減息6次。



至於明年，中位數預示再減息1次。



主席鮑威爾在議息後的記者會上表示，“控制通脹”和“全民就業”兩大法定職責之間，風險現傾向就業市場放緩的一方面，招聘活動轉弱，就業市場“確實在降溫”，他不希望進一步轉弱。



然而，鮑威爾並沒有預測經濟將會出現放緩甚至衰退：“某程度上，你可以把這視為一次‘風險管理式’減息。”他表示一次減息不會對經濟有太大的影響，但這不是一次過的減息行動，“要看未來的息口路徑”。



通脹方面，他表示特朗普加徵的關稅主要仍由進口商承擔，意味著消費者暫時未見到因關稅而出現的大幅加價。鮑威說：“對消費者而言，轉嫁幅度其實相當小。（傳導）比我們想像得更慢、更小。”



不過他亦強調，企業表示最終會把部分成本上調轉嫁至消費者，屆時或會反映在更高的標價之上。



聯儲局決議之際，來白宮的壓力有增無減，特朗普試圖在聯儲局理事會“拿下過半數席位”，而其顧問Miran趕及參與今次議息；另外，他試圖解職的理事Lisa Cook最終有份出席今次會議。早前上訴法院駁回白宮的請求，決定她可以在抗辯期間留任。

