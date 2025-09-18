陳茂波：首八個月香港新股集資總額全球第一

中評社香港9月18日電／香港財政司司長陳茂波出席活動時表示，當前全球經濟正經歷一場由數字技術驅動的深度轉型。在這一歷史性進程中，香港國際金融中心展現出強勁的發展韌性和創新活力。香港不僅積極參與科技變革，更致力於推動它的高效商業轉化和產業群聚。



他指出，今年以來，香港金融市場的集資能力和流動性水平保持全球領先，多項關鍵指標表現亮眼。今年前八個月，香港新股集資總額約1，350億元，按年增長近六倍，排名全球第一，其中新經濟公司的集資額佔當中超過七成。目前還有約220家公司正在排隊上市，其中近一半屬於科技企業，你說“潮”不“潮”。除新股外，上市企業再融資活動也非常活躍。



今年至八月底，它們的再融資額約3，600億元，按年增長超過一倍，規模是同期新股集資額的兩倍以上。而港股繼去年上升18%，今年以來累計上升30%。日均成交額約2，500億元，按年增長1.3倍。值得一提的是，參與自去年九月以來這一波港股上漲的資金，香港和內地資金與國際資金各佔比約一半。



另外，他提到，香港的中資銀行是香港銀行體系的重要參與者，是堅定支持香港金融穩定和高質量發展的中流砥柱。在港38家中資銀行的資產總規模，在今年六月底，突破了11萬億元，較十年前翻了一倍。無論是總資產、存款還是貸款，中資銀行在香港銀行業所佔市場份額均達到四成。