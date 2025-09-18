日本自民黨公布總裁選舉安排　選戰即將打響

9月7日，日本首相、執政黨自民黨總裁石破茂在日本東京首相官邸出席記者會後離開。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月18日電／據新華網報導，日本執政黨自由民主黨總裁選舉將於下月初舉行，黨總裁選舉管理委員會17日公布選舉日程，就候選人舉行記者會、政策討論會和地方演說等作出詳細安排。隨著選舉公告發布進入倒計時，選戰將於下周正式打響。



日本首相石破茂7日宣布決定辭去自民黨總裁職務後，自民黨宣布將於9月22日發布黨總裁選舉公告，於10月4日進行投計票。



自民黨總裁選舉管理委員會17日在黨總部召開會議，商定選舉日程安排。根據這一安排，該委員會將於22日10時起受理候選人報名，13時起各候選人將依次發表政見演講。



23日上午，所有候選人將在自民黨總部舉行聯合記者會，下午出席自民黨青年局和女性局主辦的公開討論會。24日，各候選人將參加日本記者俱樂部舉辦的討論會。此外，候選人還將在東京、名古屋和大阪舉行地方演講會，並於30日參加網絡政策討論會。



按日本媒體說法，現階段5人競爭格局已基本確定，分別為自民黨前幹事長茂木敏充、現任內閣官房長官林芳正、農林水產大臣小泉進次郎以及曾任經濟安全保障擔當大臣的高市早苗和小林鷹之。



這5人都參加去年9月的自民黨總裁選舉，最終敗給石破茂。在野黨陣營因而嘲諷新一屆自民黨總裁選舉是“一年前敗者的復活戰”。