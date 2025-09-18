富權：賴柯再次為黨團幹部改選“拗手瓜”？

中評社香港9月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：賴清德柯建銘再次為黨團幹部改選“拗手瓜”？以下為文章內容。



台灣地區第十一屆“立法院”第四會期將於明日開議。在中國國民黨黨團和台灣民眾黨黨團都已經進行幹部改選之後，民進黨黨團幹部改選因為賴清德與“萬年黨團總召”柯建銘之間的“拗撬”而未能進行。在昨日的民進黨中執委會議上，更因此而爆發了賴清德與柯建銘的衝突，初步結果，是柯建銘敗下陣來，未能按照其事先的設想，以“協調”實質上是由其“指定”的方式決定黨團的正副幹事長及正副書記長，因而只得“死死氣”其宣布，停止將於今日召開的公佈黨團幹部名單的記者會。



《民進黨“立法院”黨團組織規程》規定，黨團設總召集人、幹事長及書記長各一名，副幹事長及副書記長各兩名，並依“立法院”各委員會及黨團各政策小組分設召集人。總召集人對外代表黨團，因故不能視事時由幹事長代行其職權。幹事長為黨團發言人；處理院會及委員會之議事事務；負責政黨協商；執行黨團會議及黨團幹部會議之決議。書記長就其職責部分為黨團發言人；指揮黨團行政；負責黨政協調；辦理國會外交。總召集人、幹事長及書記長任期一年，連選得連任。其他黨團成員連續任“立委”達三屆以上者，為當然候選人，其任期為一會期，得連選連任。



在“大惡罷”遭遇大失敗之後，本來任期是一年的幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，都宣布提前卸下職務，而任期與會期相同的副幹事長林楚茵、王義川，副書記長郭昱晴、林月琴，更是都宣布不爭取連任。因而只剩下總召柯建銘一人，以其任期是一年亦即享有“任期保障”而死賴不走。



在過去的本屆“立法院”的三個會期中，賴清德本來就對柯建銘有時的“不配合”頗有看法，尤其是在“立法院”行使對“大法官”提名人的同意權時，在國民黨和民眾黨黨團狙擊下，連唯一得到民眾黨“立委”支持，因而可望獲得通過的劉靜怡，卻因民進黨全體“立委”“起義”，唯一投下反對票，而導致全軍盡墨，讓向“立法院”提名“大法官”提名人的賴清德，顏面盡失。



而比照在蔡英文期間，柯建銘對蔡英文的各項指示都是唯唯諾諾地接受及執行，因而柯建銘也被視為“英系”人馬，而賴清德與蔡英文之間心存芥蒂，因而就有黨團總召“換人”的打算，讓“新潮流系立委”比如曾任“立法院”副院長的蔡其昌取而代之。在“大惡罷”遭遇大失敗後，民進黨內普遍有柯建銘應對此負責的認知，因而賴清德就“趁風駛帆”，策動撤掉柯建銘黨團總召的行動。



一方面，以黨團其他六名幹部變相辭職及宣布卸任的方式，向柯建銘實施“逼宮”；另一方面，由民進黨秘書長徐國勇召集黨內派系會議，要求各派系簽署“提前改選黨團幹部”連署書，而連賴清德本人更是公開表態，“如果黨團在這個時間做出改選，我相信會更符合社會期待”。

