北京石景山區：百年高爐變身科幻樂園

位於石景山區首鋼園內的中關村科幻產業創新中心，是北京市聚集科幻產業全要素的重要空間。 中評社北京9月18日電／據新華社報導，乘坐“齊天號”星艦漫游，戴上VR眼鏡感受奇妙幻境；觸摸百年前的高爐爐渣，感知重工業遺存……遊客在科幻與現實的時空交錯中體驗感滿滿。



這裡是位於北京石景山區的首鋼一高爐·SoReal科幻樂園，宏偉壯觀的高爐建築仍然矗立，而內部已煥然一新，變成了一個充滿未來感的科幻世界。作為北京新興的城市地標和消費新場景之一，科幻樂園正以“文化為底色，科技為畫筆”，為遊客打造一場科技與文化共舞的奇幻浪漫之旅。



“高爐內是個環形的超高空間，論證後最終決定設計為飛船形象。”首鋼一高爐·SoReal科幻樂園負責人呂曉卓介紹，有科幻作家來此參觀，感慨這裡把科幻想象變成了現實。



一高爐在工業生產時期是熔化鐵水的核心設備，改造過程中完整保留了爐芯，曾經的高爐熱風口變成氛圍燈孔，殘存的黑色爐渣仍掛在爐芯壁上。



“高爐外觀本身就很有科幻感，在改造過程中，最大限度保留高爐原有結構和外部工業建築風貌。”呂曉卓說。



不少人來此，在憶往昔的同時，也看到了科幻的炫酷。



“您乘坐的SJ1091號星際航班‘齊天號’搭載的是第四代量子引擎，我們正在飛速運行中，途中大家可能會感到顛簸……”隨著耳中傳來播報聲音，遊戲開始了，山東遊客王弢和孩子在沉浸式科幻場景中開啟暢游。



今年暑期，王弢專門帶著孩子來科幻樂園游玩。“在網上看攻略，這裡很受小朋友喜歡。”來到這裡，王弢果然沒有失望，在百年高爐中體驗“星際穿越”，在工業遺址中感受“科技賦能”的魅力。