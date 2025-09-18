人工智能如何驅動產業躍升？

中評社北京9月18日電／據新華網報導，“人工智能演進與工業化發展形成歷史性交匯”“人工智能正深刻重塑全球產業格局”……



2025金磚國家新工業革命夥伴關係論壇於16日至17日在福建廈門舉行。人工智能如何賦能新型工業化、金磚國家怎樣把握機遇，成為海內外嘉賓研討的重點話題。



人工智能賦能千行百業，工業是重要領域。



“工業化是長期發展的核心支柱，但工業化的理念必須升級。”金磚國家新開發銀行行長迪爾瑪·羅塞芙認為，人工智能等新興技術正徹底改變各國的生產、貿易、創新和發展方式，工業化需要以其為重要動力。



中國日前印發的《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》提出，促進生產力革命性躍遷和生產關係深層次變革。



工業和信息化部副部長辛國斌介紹，中國正在加快推進新型工業化，以人工智能賦能是一條重要的經驗和做法，“中國已經逐步構建完整的人工智能產業體系，當前我們正在積極推動人工智能技術創新，大力實施‘人工智能＋製造’行動，推動重點行業、重點環節、重點領域智能化轉型。”



有調研數據顯示，中國工業企業應用大模型及智能體的比例，從2024年的9.6%提升到2025年的47.5%。中國已經連續12年成為全球最大工業機器人市場；建成7000餘家先進級和230餘家卓越級智能工廠……



推進新型工業化，如何抓住人工智能這一重大機遇？



360集團創始人周鴻禕認為。人工智能的焦點已經從大模型進化成智能體，智能體好比為大模型裝上“數字手腳”，具有記憶能力、使用專業工具能力、分工協作能力以及分解和規劃任務能力，能夠執行人的指令，獨立完成複雜任務的全流程，真正實現降本增效。



人工智能驅動下，跨界融合是大勢所趨。中國移動董事長楊傑表示，隨著具身智能、世界模型等前沿方向不斷突破，人工智能可以更加實時、精準地映射現實世界，推動信息的生成和運用向數字世界遷移，加速數字世界和現實世界深度融合，催生數字孿生工廠、工業元宇宙實驗室等新業態、新模式，促進自主運行、智能決策、全局優化的智能製造落地。



快手科技副總裁蔡雄山以公司產品“可靈AI”為例介紹，其在工業互聯網領域有著廣闊前景，“我們可以打造一個世界模型，提供一個虛擬仿真的環境，讓我們的人形機器人在此訓練，減少在實際場地訓練的風險，還能降低成本。”



與此同時，人工智能賦能新型工業化還面臨不少挑戰，尤其是全球南方國家在關鍵核心技術、數字基礎設施等存在短板。怎樣應對挑戰？



迪爾瑪·羅塞芙認為，人工智能技術必須促進包容，彌合數字鴻溝，要擴大全球南方國家獲取人工智能工具、基礎設施的渠道，“金磚國家新開發銀行將在此變革中扮演重要作用，將不遺餘力支持相關建設，重點投資數字基礎設施、職業技術教育、智能製造和綠色經濟等領域。”



“金磚國家憑借龐大的產業基礎與市場需求，有望成為人工智能賦能新型工業化的試驗田和引領者。”小米集團創始人雷軍建議，可以加強在人工智能基礎研究、應用開發、產業培育、標準互通等各個方面的合作，共同推動技術創新與應用的推廣，促進人工智能與實體經濟深度融合，推動全球協作，實現智能向善。



工業和信息化部部長李樂成表示，要緊跟技術變革的趨勢，促進數字基礎設施互聯互通。去年中方成立了中國—金磚國家人工智能發展與合作中心，下一步還將搭建創新共享平台，更直接地分享成熟的大模型工具，助力降低和消除技術壁壘。