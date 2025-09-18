巴專家期待中巴經濟走廊2.0助推綠色轉型

中評社北京9月18日電／據新華網報導，巴基斯坦可持續發展政策研究所日前在伊斯蘭堡舉辦以“中巴經濟走廊2.0綠色工業化：通過中巴合作推進綠色金融和低碳發展”為主題的高級別政策對話會。與會巴方專家紛紛表示，中巴經濟走廊“2.0升級版”為綠色工業化轉型提供了戰略平台，巴基斯坦應搶抓機遇整合低碳技術，實現可持續發展。



巴基斯坦前財政部長和前國家銀行行長沙姆沙德·阿赫塔爾在視頻致辭中說，中國在可再生能源、電動汽車、太陽能電池板等領域的投資使巴基斯坦受益。巴政府可在中巴經濟走廊框架下加大與中國在綠色金融領域的合作，通過綠色債券、綠色經濟特區等創新融資模式加強與中方對接，實現互利共贏。



巴基斯坦投資委員會前主席哈龍·謝里夫表示，綠色包容發展理念是中巴經濟走廊“2.0升級版”的應有之義。他呼籲盡快建立應對氣候挑戰的金融基礎設施和去風險機制，為中巴經濟走廊框架下巴工業綠色轉型提供資金支持。



巴基斯坦巴中學會執行主任穆斯塔法·海德爾·賽義德認為，巴基斯坦在中巴經濟走廊“2.0升級版”中應積極發展可再生能源、建設生態工業園區。巴基斯坦的地理環境使其在建設綠色經濟特區時具有獨特優勢，歡迎中國民營企業和技術人才參與特區建設，共同促進巴工業實現低碳發展。



中國駐巴基斯坦大使館參贊王聖傑表示，中國致力於拓寬全球氣候治理和綠色低碳領域國際合作，注入中國動力，提供公共產品。中國始終將巴基斯坦視作優先合作夥伴，通過政策協調、機制支撐和項目支持，助力巴基斯坦增強氣候韌性，創造綠色發展機遇。