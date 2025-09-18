中基協發布上半年公募代銷榜

中評社北京9月18日電／據新華社報導，日前，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中基協”）披露了2025年上半年基金銷售機構公募基金銷售保有規模“百強榜”。數據顯示，在市場行情的推動下，上半年各機構公募基金銷售保有規模整體增長，行業頭部效應更為顯著。值得注意的是，券商機構在指數基金代銷領域表現亮眼，前十強機構中券商占據7席。



總體保有規模增長 頭部效應顯著



今年以來，股票市場表現亮眼，資金入市意願強烈，帶動公募銷售保有規模整體呈現明顯增長態勢。



中基協數據顯示，截至今年上半年，百強權益基金保有規模合計51374億元，較2024年底增加2856億元，增長5.89%；百強非貨幣市場基金保有規模合計101993億元，較2024年底增加6626億元，增長6.95%；百強股票型指數基金保有規模合計19522億元，較2024年底增加2483億元，增幅高達14.57%。



具體來看，進入“百強”名單的共有24家銀行、57家券商、18家第三方代銷機構和1家保險公司。



在權益基金保有規模方面，螞蟻基金、招商銀行、天天基金、工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、中信證券、農業銀行、華泰證券位列前十，排名與2024年底相比並沒有發生變化。從規模來看，上述十家機構的權益基金保有規模均達千億元，螞蟻基金保有規模達8229億元，遠超其餘機構。除此之外，中國人壽保險的權益基金保有規模增至1114億元，使得權益基金保有規模在1000億元以上的機構增至11家。



在非貨幣市場基金保有規模方面，螞蟻基金、招商銀行、天天基金、興業銀行、工商銀行、中國銀行、建設銀行、騰安基金、平安銀行、基煜基金位列前十。其中，基煜基金超越中信證券進入前十序列。從規模來看，26家機構保有規模在1000億元以上，但僅螞蟻基金、招商銀行的非貨幣市場基金保有規模達到了萬億元以上，分別為15675億元、10419億元。