第四屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇將舉行

第四屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇將於9月20日舉行。 中評社福州9月19日電（記者 束沐）第四屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇將於9月20日在福州市閩江學院舉行。本屆論壇以“海峽兩岸鄉村融合發展與文化振興”為主題，是在中共中央、國務院《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》實施兩周年和中國農民豐收節到來之際，為更好踐行“兩岸一家親”理念，扎實推動兩岸鄉村文化交流互鑒與融合發展示範區建設所舉辦的一場重要兩岸學術交流活動。



本屆論壇由閩江學院主辦、閩江學院鄉村振興研究院、廈門大學台灣研究院承辦，中評智庫基金會和閩江學院海峽兩岸融合發展研究院、經濟與管理學院協辦。論壇設有主旨發言、“兩岸鄉村融合發展”“兩岸鄉村文化振興”“鄉村文化傳承創新”三個子論壇，和“鄉村宜居宜業·青年共建共創”青年論壇等環節；重點圍繞“深化鄉村文化交流，推進兩岸融合發展”等內容進行交流研討，努力匯聚兩岸專家學者、青年和鄉村振興一線實踐者等多方智慧。來自海峽兩岸100多位專家學者和基層工作者及50餘名閩江學院相關專業師生等，將與會交流研討。



兩岸一家親，閩台親上親。2023年9月，中共中央、國務院《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》明確指出：要“建設世界閩南文化交流中心”和“促進文化領域融合發展，鼓勵兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進中華優秀傳統文化保護傳承和創新發展。”《鄉村全面振興規劃（2024—2027年）》明確指出：要“繁榮鄉村文化，培育新時代文明鄉風”，還要“提升鄉村精神風貌、重塑鄉村文化生態、增強鄉村文化影響力”。



論壇先後收到了來自中國社會科學院、中國農業科學院、中國人民大學、國際關係學院、山東青年政治學院、浙江大學、南開大學、廈門大學、西南大學、福州大學、廣州大學、浙江海洋大學、福建師範大學、福建農林大學、華僑大學和廣東省台灣研究中心、江蘇省台灣研究中心、浙江省湖州市台灣研究中心、中共福州市委黨史和地方研究室、平潭綜合實驗區黨工委黨群工作部、漳州市政協、漳平市政協、泉州市永春縣余光中文學館、國家燃香類產品質量監督檢驗中心（福建），以及中國文化大學等兩岸高校和科研院所、企事業單位等的近80篇論文。

