林艷：借力四個“勢” 打造新兩岸族

中評社助理總編輯兼中評智庫基金會副秘書長林艷（中評社圖片） 中評社香港10月13日電（記者 秦殊）第十七屆中評智庫青年論壇不久前在香港舉行，中評社助理總編輯兼中評智庫基金會副秘書長林艷重點圍繞如何打造新兩岸族發表了看法。林艷認為，“新兩岸族”的崛起，是時代發展的必然，也是兩岸未來的希望。



林艷表示，近年來，隨著兩岸青年交流的持續推進與深化，越來越多台灣青年成為大陸“首來族”，有一些還逐漸轉變為“常來族”。更值得關注的是，在此基礎上，一個具有“兩岸觀”的新興群體正在台灣青年世代中悄然形成，我們可以稱之為“新兩岸族”。這一群體的共同特點在於，他們具備理性的兩岸認知和寬廣的民族視角，善於包容與尊重不同文化，不再本能地排斥或抗拒大陸，甚至能主動理解和欣賞大陸社會。這個群體的出現，既是時代變遷的產物，也為兩岸關係帶來新契機。那麼，“新兩岸族”是如何孕育而生的？他們的這種群體性標識又是如何形成的？她認為，這離不開四個“勢”的推動：



一、大陸文化軟實力崛起大勢



“軟實力”一詞由約瑟夫•奈於1990年提出，強調國家通過吸引力而非強制力來影響人們的觀念體系。林艷表示，這些年來，大陸軟實力日趨增強，對台灣的文化影響和輻射力度不斷加深。比如，大陸影視劇《瑯琊榜》《慶餘年》《繁花》《藏海傳》《我的阿勒泰》等在台灣掀起“追劇”熱潮，甚至有台灣民眾專程飛往大陸觀看《哪吒2》。又如，融合傳統文化與現代創新時尚的產品，3A遊戲《黑神話：悟空》、漢服、故宮文創等，也在台灣年輕人中成為現象級“爆款”。這些熱潮，不僅激發了台灣青年對大陸文化的好奇與探索，還帶動了他們實地“打卡”北京、上海、新疆、陝西等地，這些大陸的文化大“IP”，正在成為兩岸一代青年人共同的集體記憶。



林艷認為，文化的影響是廣泛、深遠、潤物無聲的。雖然大陸的諸多文化產品風行台灣並不足以立即改變台灣青年的意識形態和身份認同，但已在潛移默化中吸引他們主動接近、瞭解大陸，逐步淡化對大陸的排斥，甚至產生親近感。這種認同的深層次影響力，無疑是任何壁壘都無法阻擋的。特別值得一提的是，過去大陸“80後”“90後”多是在台灣影視、綜藝的陪伴下成長的，而如今，大陸流行文化已反向影響台灣，兩岸文化版圖出現了根本性變化。她指出，軟實力消長的背後，是硬實力的此消彼長，這是不可逆轉的大勢。展望未來，隨著大陸硬實力的不斷提升，文化的吸引力和凝聚力會進一步增強，必將在更深層次、更廣領域對更多的台灣青年產生深遠影響。

