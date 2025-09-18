美聯儲宣布降息　料年底將再降息50個基點

圖為美聯儲大樓。路透社資料圖片 中評社香港9月18日電／9月17日，美國聯邦儲備委員會日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到4.00%至4.25%之間。



據新華社報導，這是美聯儲2025年第一次降息，也是自去年12月以來，時隔9個月再度降息。



自今年1月上任以來，美國總統特朗普持續向美聯儲施壓，要求降息。



此次降息消息宣布後，美元指數下跌，一度跌幅為0.13%，至96.48。紐約股市三大股指收盤漲跌互現。道瓊斯工業平均指數收漲260.42點，漲幅0.57%；標準普爾500種股票指數收跌0.1%；納斯達克綜合指數收跌0.33%。



美聯儲主席鮑威爾在當日舉行的新聞發布會上表示，此次降息是一項“風險管理舉措”，旨在應對當前複雜且充滿雙邊風險的經濟環境。



“我們正面臨一種不同尋常的局面：勞動力市場走弱，同時通脹仍居高位。”鮑威爾指出，“通常情況下，前者要求寬鬆政策，後者則要求緊縮立場。因此，貨幣政策目前處於‘存在雙邊風險的情況，沒有無風險的路徑’。”



他進一步解釋，自今年4月以來，持續高企的通脹風險已有所緩解，部分原因在於勞動力市場趨緩和GDP增長放緩。儘管近期通脹數據偏高，特別是商品價格受關稅影響上行，但鮑威爾認為這更可能是一次性的價格調整，而非引發持久通脹過程的信號。



美聯儲的聯邦公開市場委員會（FOMC）以11比1的投票結果通過降息25個基點的決定。剛剛由特朗普任命的美聯儲理事、目前仍擔任白宮經濟顧問委員會主席的斯蒂芬·米蘭，是唯一投了反對票的，他支持此次降息50個基點。



另據央視新聞報導，美聯儲預測顯示，到年底將再降息50個基點，未來兩年每年再降息25個基點。



美聯儲理事及各地區儲備銀行行長共19人中，9人預計今年將再進行兩次降息，2位預計再降息一次，6位認為不會進一步降息。



會議紀要顯示，FOMC將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。美聯儲將維持當前資產負債表縮減速度。