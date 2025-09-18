香港金管局調低基本利率　繼續監察市場變化

金管局總裁餘偉文指，美聯儲減息符合市場預期，減息對經濟及樓市有一定正面影響。 (資料圖片) 中評社香港9月18日電／香港文匯報報導，因應美國聯儲局議息後宣布減息0.25厘，金管局今日（18日）宣布，基本利率根據預設公式定於4.5厘，即時生效。金管局總裁餘偉文今（18日）早見媒體時指，美聯儲減息符合市場預期，減息對經濟及樓市有一定正面影響，惟美國未來減息幅度和步伐仍存在不確定，對香港利率環境有影響，市民置業或投資和借貸要管理好利率風險，金管局會繼續監察市場變化。



基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。



因應美國於9月17日（美國時間）調低聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.5%，而隔夜及一個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是2.94%，所以根據預設公式，基本利率設定於4.5%。



餘偉文表示，如果減息，將可以稍為減輕個人及企業的債務負擔，對經濟及樓市有一定正面影響，但兩者亦受很多其他因素影響；他認為，本港今年經濟慢慢向好，相信其他因素會繼續支持經濟發展，樓市則受供求、整體經濟環境等影響。



他又提到，施政報告提到吸引不同銀行在香港設立亞洲總部，很多內地及國際銀行已經以香港作為亞洲總部，但仍有空間繼續推進香港作為亞洲中心平台的角色。



餘偉文說，越來越多本港或內地企業走出去，到亞洲其他地區發展，包括東盟。香港的金融中心地位，加上推進銀行業務數碼化，企業供應鏈資訊分享，不同措施帶來很多機遇及方便，讓港銀利用平台支援不同企業出海發展，在香港已做到貿易融資或資本融資。