廖書蘭：抗戰勝利80周年有感

電影《731》海報。 中評社香港9月18日電／文匯報18日發表作家廖書蘭文章：【書聲蘭語】抗戰勝利80周年有感。以下為文章內容。



今天是9月18日，“918”這3個數字分拆開來看，很普通，沒什麼特別，但合起來就不一樣了，“918”對中華民族來講是沉痛的、慘烈的，它代表著國仇家恨，幾近亡國亡種的記憶。



雖然有些人說，那已經是過去的歷史了，不應該還記恨，或者說，這一代的日本人已經跟那一代殘害中國人的日本人不一樣了，甚至還有某些台灣人說，日本人蹂躪大陸人，對台灣人可是很好的，為什麼要台灣人仇日呢？是嗎？是這樣嗎？台灣人的根在大陸，三百多年前橫過台灣海峽移民到台灣的是閩南人呀！更何況日軍的殘暴行為泯滅人性、天理不容。只要是一個有良知的人，都應該同聲譴責。



今年適逢抗戰勝利80周年，全世界只要有華人的地方，無論是官方或民間都以各種形式，紀念中國這個浴火重生的日子。



今年的電影《南京照相館》、《731》，以及早年的《南京！南京！》、《鬼子來了》等等，無不講述中國人可歌可泣的抗日故事。還有近幾年發掘的廣州“南石頭大屠殺”歷史真相，其慘烈與哈爾濱的“731”一樣，講述侵華日軍在中國大地上，一北一南進行令人髮指的細菌戰研究並屠戮老百姓進行人體實驗的駭人聽聞罪行。又如美籍女作家張純如出版《南京暴行：被遺忘的大屠殺》，控述日本軍國主義所犯下慘無人道的滔天罪行。日本擅自將教科書改為“日軍進入華北”等，企圖模糊歷史事實，難以掩蓋過去他們所做出的滅絕人性的殘酷行為。



1931年9月18日發生在遼寧省瀋陽市的“九一八事變”，是日軍佔領東三省的開端。1937年7月7日在河北省宛平縣發生“七七事變”，10天後，蔣介石發表《廬山聲明》，呼籲“地無分東西南北，年不分男女老幼，皆有守土抗戰之責！”自此中國抗日戰爭正式全面爆發。



中國全面抗日，千千萬萬年輕力壯男子失去生命，當時徵召士兵，甚至少年兒童也要參軍。



日軍侵華從1931年9月18日到1945年8月15日日本無條件投降，日軍殘害中國人長達14年，這段歷史能隨著時間的推進而煙消雲散嗎？蔣經國曾泣寫“以血洗血”4個大字，還記得嗎？這一筆血賬是否隨著一代人的凋零而隨風而過，消失在歷史長河呢？



尤其是當下有些年輕人喜歡前往日本度假所謂“返鄉下”，加上崇尚東瀛文化，追捧日本明星，早已把日軍侵略中國、殘害祖父母輩血淋淋的史實拋在九霄雲外了。