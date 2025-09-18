2025政報告亮點多　投資未來惠民生

中評社北京9月18日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日發表任內第四份施政報告，以“深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來”為主題，圍繞經濟和民生兩大主軸，提出建立部門首長責任制、成立AI效能提升組、成立北都發展委員會等多項政策措施，亮點紛呈，展現積極作為、銳意革新的決心。



李家超強調，今天的香港，站在邁向“由治及興”的關鍵節點，轉型是邁向經濟更強大的必經過程，“只要我們團結一致，改革創新，自強不息，我們的共同家園香港必定更美好，東方之珠必定更璀璨。”＼大公報記者 義昊 李清



新一份施政報告亮點紛呈，深化改革、加快發展、改善民生的同時，進一步鞏固香港國際中心地位，一系列有力舉措，為香港的長遠發展注入強大動力，影響深遠。



李家超上任至今，致力建立“以結果為目標”的政府。新一份施政報告進一步強化治理，積極作為：提出建立部門首長責任制，把司局長制訂政策和公務員執行政策兩者的責任更好銜接起來；推動建立有效管理團隊與運作系統；出現問題時查找不足、釐清責任，並按情況進行行政或紀律處理。同時按照問題大小輕重程度，建立“問題調查兩級制”，就嚴重問題進行獨立調查。公務員事務局亦將研究建立更嚴謹的公務員表現評核機制。



發揮優勢 有望成為全球AI發展樞紐



人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的核心驅動力。施政報告多管齊下強化治理，提出成立“AI效能提升組”，統籌和指導特區政府部門在工作中有效應用AI技術，研究重組工作流程，以及推動部門進行科技革新。擁抱AI，不只治理提效，李家超指出，香港擁有多項優勢及應用場景，有望成為全球AI發展樞紐，特區政府將有一系列推動AI和數據科學產業發展的措施，推進AI在各行業廣泛深度融合。



“盡快發展好北都，一定對香港好”



“加快發展北部都會區”與“產業發展和革新”在報告中各自獨立成章，前後呼應。成立北都發展委員會，特首親任委員會主席，強調會簡化行政措施，拆牆鬆綁，以及訂立專屬法例等，展現特區政府勇於突破傳統思維和體制機制的束縛。李家超強調，北都的面積和未來人口約佔香港三分之一，是戰略發展區域，“盡快發展好北都，一定對香港好。”



施政報告同時還突顯頂層統籌新思維，教育、科技、人才一體化發展，提升香港競爭力；文化、體育、旅遊協同發展，提升香港吸引力。



《2025年施政報告》的壓軸專章，聚焦關愛民生，當中涵蓋豐富置業階梯、土地開發、交通、醫療、社會保障等市民生活息息相關的九大範疇。“拚經濟、謀發展、惠民生”，李家超表示，“提升經濟長遠競爭力，增添發展動能，目的就是要為改善民生提供堅實基礎，增加市民的幸福感與獲得感。”



“世界在變，香港同時面對挑戰和機遇。”李家超說，過去香港經歷過多次經濟轉型，每次轉型迎來的都是經濟更強大，轉型背後承載著無數香港人拚搏奮鬥的故事，“靠的是改革變通、自強不息。這些是香港人的特質，香港成功的DNA。”



放眼未來，李家超滿懷信心地指出，祖國是香港最強大後盾、最龐大機遇，香港同時享有國際機遇的疊加優勢，機遇明顯大於挑戰，“只要我們團結一致，改革創新，自強不息，香港必定更美好，東方之珠必定更璀璨。”