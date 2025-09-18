成立人工智能效能提升組，政府部門應用AI

中評社北京9月18日電／據大公報報導，香港政府近日成立了“人工智能（AI）效能提升組”，旨在加速AI技術在政府部門的應用，提升行政效率。該小組由政務司副司長擔任組長，創新科技及工業局局長和數字政策專員分別擔任副組長及秘書長，並初步擬定邀請業界代表擔任副組長，協助指導政府部門有效應用AI技術，重組工作流程，推動科技革新。目標是在2026年引入100個AI應用場景，並在2027年達到200個。



據消息人士透露，“AI效能提升組”將推動數據分析、客戶服務及文書工作等領域的AI應用，並在確保安全及可控的情況下，鼓勵更多政府部門運用AI。政府會從影響力較大、應用範圍廣的部門開始推行，並將逐步擴展到所有部門。



為“智方便”等用戶提供AI助手



有關具體的應用場景，消息人士表示，政府部門將需要自行檢視各自的工作流程，並提出AI應用方案，從而確保技術的實際有效性與可操作性。若有部門認為自己暫時不需要AI技術，消息人士表示，“AI效能提升組”將會針對這些部門提供具體的AI應用建議，並協助他們探索合適的應用場景。這些應用方案的提出將有助於提升政府工作效率，特別是在人手調配和工作流程優化方面。



除了內部管理提升，政府亦將積極開發多種AI應用，例如語音非緊急報案、加快運輸牌照審批流程、基於實時數據疏導交通等。此外，政府會為“智方便”及“數碼企業身份”用戶提供AI助手服務，解答查詢及提供個性化服務。該AI助手的作用類似導航系統，能顯著提高政府服務質素。同時，政府計劃為企業（特別是中小企）推薦合適的資助計劃和公共服務支援；支援照顧者，透過AI聊天機械人便捷獲取資訊。



AI沙盒計劃擴至更多金融機構



在醫療方面，政府計劃引進數字病理技術及生成式AI，提升病理學分析的準確度，並應用於臨床流程中，以提高病人護理效率及醫院管理水平。



政府亦將致力推動AI在商業領域的應用。香港金融管理局（金管局）與數碼港合作推出的第二期AI沙盒計劃將擴展至更多金融機構，並建立AI模型評估方法，強化金融系統的安全測試。同時，發展局將資助私營企業應用AI技術，律政司則將成立跨部門工作小組，研究擴大AI應用所需的法律配套。



立法會議員黃錦輝對政府成立“AI效能提升組”表示支持，他認為，“AI效能提升組”有助於統籌指導政府部門的AI應用，並推動行業技術發展。他建議，應從旅遊業等領域起步，推動AI技術的應用。