新田科技城發展綱要年內公布，聚焦AI

中評社北京9月18日電／據大公報報導，施政報告提出加快發展北部都會區，並在今年年底前公布《新田科技城創科產業發展綱要》（《綱要》），同時表示加快發展河套香港園區，目前已成立河套香港園區跨部門審批專班。



據消息人士透露，《綱要》重點聚焦於人工智能及新能源等領域，涵蓋頂層設計、產業定位與布局、各片區統籌發展路向，以及引導市場資源投入產業發展的策略。



同時，政府已成立“河套香港園區跨部門審批專班”，據悉，該審批專班涵蓋土木工程、房屋及機電三大部門，以促進部門協調，落實相關措施，加快推進河套深港科技創新合作區香港園區建設。



學者：北都將成經濟發展新引擎



隨著河套香港園區第一期首三座大樓落成，園區將於2025年正式投入營運。消息人士指，目前已有30間公司與政府簽約，包括健康科技、微電子、新能源及人工智能等支柱產業的租戶將陸續進駐園區。



就施政報告中有關北部都會區的發展措施，多位本地大學校長及學者紛紛表示支持及期待。香港大學校長張翔認為，北部都會區有望成為香港經濟發展的新引擎。香港浸會大學校長衞炳江則肯定政府加快推展北部都會區的力度，並表示學界將積極提出建議，協助完善相關規劃。



嶺南大學研究生院副院長、社會學及社會政策系教授邱勇則指出，政府將北都發展層級升格至“北都發展委員會”，並由行政長官親自領導，將有力推動北都發展步伐，促進香港經濟及社會繁榮。