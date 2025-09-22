人工智能成香山論壇熱點　專家呼籲全球共治

第十二屆北京香山論壇上，“中外名家對話”聚焦人工智能技術發展與治理議題（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月22日電（記者 陳思遠）9月17日下午，第十二屆北京香山論壇中，主題為“人工智能技術發展與治理”的“中外名家對話”會議召開。在人工智能技術快速演進的背景下，各國專家學者圍繞AI發展面臨的挑戰、治理路徑及國際合作等議題展開探討，一致強調需以“以人為本”為核心，通過全球協同應對技術風險，推動AI普惠包容發展。



復旦大學副校長、全球人工智能創新治理中心執行主任陳志敏指出，AI發展面臨多維度挑戰。技術層面，模型數據缺陷及黑箱特性導致的不可解釋性構成內生隱患，深度偽造技術等被濫用則引發衍生犯罪風險；發展層面，少數發達國家與頭部企業壟斷核心技術，叠加發展中國家基礎設施薄弱、技術依賴等問題，全球AI發展鴻溝持續擴大；治理層面，國際組織與國家間治理框架分散，缺乏有效協調機制，碎片化問題突出。



荷蘭海牙應用科技大學教授、聯合國教科文組織講席教授蘭普羅斯·斯特吉烏拉斯進一步指出，AI帶來的虛假信息傳播問題已滲透至政治、社交媒體、武裝控制及氣候變化等領域，不僅加劇公眾認知混亂，還影響《巴黎協定》等國際共識的推進。例如，部分勢力通過特殊平台傳播氣候變化虛假信息，干擾全球氣候治理進程，需通過公眾教育、科技治理惡意賬號、完善法律工具等綜合手段破解。



上海人工智能研究院院長宋海濤分析，AI依托海量數據與高性能計算機顯卡實現突破性發展，當前正從側重感知、記憶的弱人工智能，向具備認知、決策能力的強人工智能邁進，未來10年或進入“超強人工智能”時代。預計到2030年，AI對全行業的重塑與滲透率將達30%，深刻改變全球經濟結構與競爭格局。



在軍事領域，宋海濤表示，戰爭形態已從機械化、信息化演進至智能化，全域無人協同、網絡攻擊等成為新趨勢。但軍事AI應用也伴隨誤判、技術偏見、指揮失效等風險，需在全球範圍內達成安全治理共識，依托聯合國框架開展合作，建立統一標準體系，防範技術濫用。

