鄭永年答中評：台灣地位不容美國定義

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在“香山視界·高端對話”上發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月20日電（記者 陳思遠）在第十二屆北京香山論壇期間，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年就近期美國在台協會（AIT）拋出所謂“台灣地位未定”謬論、甚至倒打一耙稱中國“扭曲《開羅宣言》等二戰文件”的不當言論接受中評社記者的採訪。鄭永年指出，AIT所謂“台灣地位未定”的說法嚴重違背了中美三個聯合公報所確立的基本原則，台灣的地位應由中國來定義，而非美國。



鄭永年表示，AIT的相關言論完全背離了中美三個聯合公報的核心內容，是對中美關係政治基礎的嚴重破壞。他指出，當前國際輿論環境中出現了一些無視歷史與法理事實、背離客觀真相的論調，在當前“後真相”的國際輿論環境中值得高度警惕。



鄭永年重申，台灣自古以來就是中國的一部分，這一歷史事實清晰明確，不容置疑，並且中國政府有充分的能力和堅定的意志維護國家主權和領土完整。他表示，美國試圖在台灣問題上製造模糊性，甚至曲解《開羅宣言》等國際法律文件，是對歷史事實的嚴重歪曲。



鄭永年用“Who cares？”來回應AIT的謬論，並強調“台灣的地位是由中國來定的，而不是由美國來定義的，這一點至關重要”。