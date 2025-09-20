張維為答中評：中國務實行動賦能全球治理

復旦大學中國研究院院長張維為接受中評社記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月20日電（記者 陳思遠）9月17日至19日，第十二屆北京香山論壇在北京舉辦。期間，復旦大學中國研究院院長張維為接受中評社記者採訪，他明確反對以美國為代表的單極世界秩序，並強調中國以“務實行動”推動全球治理的實踐價值，為國際秩序變革提供了重要參考。



張維為指出，聯合國體系作為二戰後全球治理的核心框架，80餘年來有效維護了世界相對穩定的發展局面，其存在的基礎與價值得到國際社會廣泛認可，但當前這一體系正面臨諸多突出問題。他舉例說，近期出現“一國72小時內襲擊6個國家”且背後有大國支持的事件，此類行為顯然違背國際公平正義，也暴露了聯合國體系在約束力與執行力上的不足。



針對國際秩序的不同導向，張維為明確反對以美國為代表的單極世界秩序。他表示，美國所倡導的這一秩序奉行“合則用之、不合則棄”的實用主義態度，時常無視《聯合國憲章》規定，損害各國主權平等原則。他指出，構建多極化國際秩序已成為包括中國、俄羅斯、巴西、印度在內的全球南方大國及廣大發展中國家的普遍共識。他強調，多極化秩序的推進必須堅持“有序”原則，以維護人類共同利益為核心目標，而全球南方力量的持續壯大，正為這一新型秩序的形成創造更大可能。



談及全球治理的優化路徑，張維為強調，習近平主席提出的全球治理倡議中，“堅持主權平等”與“堅持力求實效”兩大核心內容，在當下國際格局中具有極強的現實意義。其中，主權平等為各國平等參與全球治理奠定基礎；力求實效則切中當前國際治理領域的突出問題。



對比中西方在全球治理中的實踐成效，張維為指出，西方普遍存在“重空談、輕行動”（no action，talk only）的問題：歐洲最早提出“綠色協議”（Green Deal），但相關落實進展緩慢，甚至出現倒退；美國則在氣候變化治理中明顯缺位。與之形成鮮明對比的是，中國始終將治理承諾轉化為具體規劃並持續落地，堪稱全球治理的“標杆”。



張維為以中國推動的“一帶一路”倡議為例說明，這一新型全球化實踐已吸引150多個國家參與，在基礎設施建設、能源合作、民生改善等領域為參與國帶來實實在在的利益，推動全球南方形成“中國熱”。尤其在非洲地區，“向東看”已成為普遍趨勢，中國的發展理念與合作模式獲得廣泛認可。



張維為指出，中國的實踐不僅降低了全球能源轉型、環境治理的成本，更讓發展中國家獲得了更多發展選擇權，這一務實導向的治理模式，正為全球治理體系變革提供重要參考。